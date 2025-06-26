https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/kursk-bolgesinde-iha-saldirisi-cinli-muhabir-yaralandi-1097370703.html

Kursk Bölgesi'nde İHA Saldırısı: Çinli muhabir yaralandı

Kursk Bölgesi'nde İHA Saldırısı: Çinli muhabir yaralandı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Kursk bölgesinde gerçekleşen insansız hava aracı (İHA) saldırısında, Çin merkezli Phoenix televizyon kanalında görevli bir muhabir yaralandı. 26.06.2025, Sputnik Türkiye

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phoenix

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ukrayna ordusu

rusya

saldırı

saldırı girişimi

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere göre, Phoenix TV muhabiri, Ukrayna Ordusu’nun İHA saldırılarına maruz kalan siviller hakkında haber hazırladığı sırada, benzer bir saldırının hedefi oldu. Saldırı sonucunda yaralanan muhabire olay yerinde tıbbi müdahale yapıldığı bildirildi. Bölge Başkanı Aleksandr Hinştein, saldırıya uğrayan kişinin sınır bölgesine kendi başına seyahat eden 63 yaşındaki muhabir Lu Yuguang olduğunu belirtti. Saldırı sırasında başında açık yara ve çene bölgesinde zedelenme meydana geldiği bildirildi. Muhabirin kısa süre içinde Kursk Bölge Hastanesi'ne sevk edileceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/zaharova-avrupa-konseyini-elestirdi-bati-rusya-dusmanligi-ve-cifte-standartlarin-kalesi-haline-1097368795.html

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Sputnik Türkiye

phoenix, kursk, ukrayna ordusu, rusya, saldırı, saldırı girişimi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)