https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/kursk-bolgesinde-iha-saldirisi-cinli-muhabir-yaralandi-1097370703.html
Kursk Bölgesi'nde İHA Saldırısı: Çinli muhabir yaralandı
Kursk Bölgesi'nde İHA Saldırısı: Çinli muhabir yaralandı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Kursk bölgesinde gerçekleşen insansız hava aracı (İHA) saldırısında, Çin merkezli Phoenix televizyon kanalında görevli bir muhabir yaralandı. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T20:10+0300
2025-06-26T20:10+0300
2025-06-26T20:10+0300
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phoenix
kursk
ukrayna ordusu
rusya
saldırı
saldırı girişimi
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere göre, Phoenix TV muhabiri, Ukrayna Ordusu’nun İHA saldırılarına maruz kalan siviller hakkında haber hazırladığı sırada, benzer bir saldırının hedefi oldu. Saldırı sonucunda yaralanan muhabire olay yerinde tıbbi müdahale yapıldığı bildirildi. Bölge Başkanı Aleksandr Hinştein, saldırıya uğrayan kişinin sınır bölgesine kendi başına seyahat eden 63 yaşındaki muhabir Lu Yuguang olduğunu belirtti. Saldırı sırasında başında açık yara ve çene bölgesinde zedelenme meydana geldiği bildirildi. Muhabirin kısa süre içinde Kursk Bölge Hastanesi'ne sevk edileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/zaharova-avrupa-konseyini-elestirdi-bati-rusya-dusmanligi-ve-cifte-standartlarin-kalesi-haline-1097368795.html
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phoenix, kursk, ukrayna ordusu, rusya, saldırı, saldırı girişimi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
phoenix, kursk, ukrayna ordusu, rusya, saldırı, saldırı girişimi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Kursk Bölgesi'nde İHA Saldırısı: Çinli muhabir yaralandı
Rusya'nın Kursk bölgesinde gerçekleşen insansız hava aracı (İHA) saldırısında, Çin merkezli Phoenix televizyon kanalında görevli bir muhabir yaralandı.
Güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere göre, Phoenix TV muhabiri, Ukrayna Ordusu’nun İHA saldırılarına maruz kalan siviller hakkında haber hazırladığı sırada, benzer bir saldırının hedefi oldu.
Saldırı sonucunda yaralanan muhabire olay yerinde tıbbi müdahale yapıldığı bildirildi. Bölge Başkanı Aleksandr Hinştein, saldırıya uğrayan kişinin sınır bölgesine kendi başına seyahat eden 63 yaşındaki muhabir Lu Yuguang olduğunu belirtti.
Saldırı sırasında başında açık yara ve çene bölgesinde zedelenme meydana geldiği bildirildi. Muhabirin kısa süre içinde Kursk Bölge Hastanesi'ne sevk edileceği açıklandı.