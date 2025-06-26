https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/kabenin-ortusu-degistirildi-kilolarca-altin-gumus-ve-saf-ipek-kullanildi-1097346280.html

Kabe'nin örtüsü değiştirildi: Kilolarca altın, gümüş ve saf ipek kullanıldı

Kabe'nin örtüsü değiştirildi: Kilolarca altın, gümüş ve saf ipek kullanıldı

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan, 1447 Hicri yılın başlamasıyla birlikte Kabe'nin örtüsünü yeniledi. Kabe örtüsünün yapılması için yaklaşık 825 kilogram saf ipek, 180 kilogram... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T09:47+0300

2025-06-26T09:47+0300

2025-06-26T09:56+0300

yaşam

kabe

kabe binası

kabe'nin örtüsü

suudi

suudi arabistan

mekke

i̇pek

altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097345966_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b763cd4f0176114ca7102cfd1cc84e2.jpg

Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Kurumundan yapılan açıklamada, Kabe örtüsünün değiştirilme işleminin dün akşam 154 kişilik uzman bir ekip tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.180 kilo altın ve gümüş kullanıldıYeni çekilen 47 parça ve 1415 kilogramlık örtünün değiştirme işlemi saatler sürdü. Kabe örtüsünün yapılması için yaklaşık 825 kilogram saf ipek, 180 kilogram gümüş ve altın kullanıldı.Yenisiyle değiştirilen eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandıktan sonra müzelerde sergilenmesi için İslam ülkelerine gönderiliyor.Gümüş ve altın kullanılarak hazırlanan Kabe’nin kuşağında Kur’an-ı Kerim’den ayetler yer alıyor.Dünyanın en büyük dikiş makinesiyle üretildiKabe örtüsü, Mekke’de bulunan Kral Abdulaziz Kisve Kompleksi’nde üretiliyor. Komplekste yaklaşık 200 usta ve idari personel görev yapıyor. Ayrıca burada, uzunluğu 16 metreyi bulan ve bilgisayar destekli çalışan dünyanın en büyük dikiş makinesi de bulunuyor.Suudi Arabistan, Kabe örtüsünü her yıl Zilhicce ayının 9. günü olan Arefe Günü değiştiriyordu ancak bu uygulama 2022 yılında değiştirilmiş, örtü yenileme işlemi Hicri yılın ilk günü olan 1 Muharrem'e alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/2025-hac-yolculugu-ucretsiz-oldu-masraflari-devlet-karsiliyor-1092260174.html

kabe

suudi arabistan

mekke

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kabe, kabe binası, kabe'nin örtüsü, suudi, suudi arabistan, mekke, i̇pek, altın