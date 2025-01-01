https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/2025-hac-yolculugu-ucretsiz-oldu-masraflari-devlet-karsiliyor-1092260174.html
2025 Hac yolculuğu ücretsiz oldu: Masrafları devlet karşılıyor
2025 Hac yolculuğu ücretsiz oldu: Masrafları devlet karşılıyor
Sputnik Türkiye
Libya Hac ve Umre Komisyonu tarafından alınan karara göre 2025 yılında Hac ibadetini yerine getirecek 7 bin 800 Libyalının tüm masrafları devlet tarafından... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T23:10+0300
2025-01-01T23:10+0300
2025-01-01T23:10+0300
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2025 yılında Hac ibadetini yerine getirecek 7 bin 800 Libyalının masraflarını devlet karşılayacak.Libya Hac ve Umre Komisyonu ve hükümet ortaklığında alınan karara göre 2025 yılında Hacca gidecek 7 bin 800 Libyalının 67 milyon 860 bin dolarlık masrafı devlet tarafından ödenecek. Uygulamadan isteyen Hacılar faydalanabilecek ancak kendi masrafını karşılamak isteyenlerin izinli olacağı ifade edildi.2025 yılında hac masraflarını tamamen devletin üstlendiği ilk ülke Libya olarak duyurulurken, bu karar dışında Suudi Arabistan hükümeti 2019 yılında Filistinli şehit ailelerine ücretsiz hac hediye etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/diyanet-isleri-baskanligi-duyurdu-haci-adaylarina-ucretsiz-olacak-1091509668.html
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hac, hac ziyareti, hac organizasyonu, libya, umre, hacı, suudi, suudi arabistan hac ve umre bakanlığı, suudi arabistan
hac, hac ziyareti, hac organizasyonu, libya, umre, hacı, suudi, suudi arabistan hac ve umre bakanlığı, suudi arabistan
2025 Hac yolculuğu ücretsiz oldu: Masrafları devlet karşılıyor
Libya Hac ve Umre Komisyonu tarafından alınan karara göre 2025 yılında Hac ibadetini yerine getirecek 7 bin 800 Libyalının tüm masrafları devlet tarafından karşılanacak. Her Hacı adayı başına düşen 50 bin dinar (8 bin 700 dolar) masraf devlet ödeneğiyle üstlenilecek.
2025 yılında Hac ibadetini yerine getirecek 7 bin 800 Libyalının masraflarını devlet karşılayacak.
Libya Hac ve Umre Komisyonu ve hükümet ortaklığında alınan karara göre 2025 yılında Hacca gidecek 7 bin 800 Libyalının 67 milyon 860 bin dolarlık masrafı devlet tarafından ödenecek. Uygulamadan isteyen Hacılar faydalanabilecek ancak kendi masrafını karşılamak isteyenlerin izinli olacağı ifade edildi.
2025 yılında hac masraflarını tamamen devletin üstlendiği ilk ülke Libya olarak duyurulurken, bu karar dışında Suudi Arabistan hükümeti 2019 yılında Filistinli şehit ailelerine ücretsiz hac hediye etmişti.