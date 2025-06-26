https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/istanbulda-deniz-taksi-ucretlerine-zam-1097354061.html
İstanbul'da deniz taksi ücretlerine zam
İstanbul'da deniz taksi ücretlerine zam
Sputnik Türkiye
İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 19.04 ile yüzde 275 zam yapıldı 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T11:55+0300
2025-06-26T11:55+0300
2025-06-26T11:55+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
ukome
deniz taksi
zam
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İstanbul'da deniz taksi ücretlerine zam yapıldı. İBB'nin teklifiyle ücretlerde yüzde 19.04 ile yüzde 275 oranları arasında zam yapılırken 420 lira olan açılış ücreti yüzde 500 liraya çıktı. 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liradan 750 liraya yükseltildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, deniz taksi ücretlerine yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı. Toplantıda, İBB'nin teklifiyle, deniz taksi ücretlerine yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı.Mil taşıma ücreti tek fiyatBu kapsamda, 420 lira olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 zamla 500 liraya yükseldi.Tarifede aşamalı ücretlendirilen mil taşıma ücretinin tek fiyat olarak yapılması kararlaştırıldı.Bu kapsamda, 1-4 mil arası taşıma ücreti olan 310 lira, 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira ve 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 lira iptal edilerek, tek fiyat olarak 750 liraya çıkarıldı. Böylece 8-16 mil arası taşıma ücretine yüzde 275 zam yapılmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/istanbulda-toplu-tasimaya-yuzde-2129luk-zam-teklifi-1097353248.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), ukome, deniz taksi, zam
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), ukome, deniz taksi, zam
İstanbul'da deniz taksi ücretlerine zam
İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 19.04 ile yüzde 275 zam yapıldı
İstanbul'da deniz taksi ücretlerine zam yapıldı. İBB'nin teklifiyle ücretlerde yüzde 19.04 ile yüzde 275 oranları arasında zam yapılırken 420 lira olan açılış ücreti yüzde 500 liraya çıktı. 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liradan 750 liraya yükseltildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, deniz taksi ücretlerine yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı. Toplantıda, İBB'nin teklifiyle, deniz taksi ücretlerine yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı.
Mil taşıma ücreti tek fiyat
Bu kapsamda, 420 lira olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 zamla 500 liraya yükseldi.
Tarifede aşamalı ücretlendirilen mil taşıma ücretinin tek fiyat olarak yapılması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, 1-4 mil arası taşıma ücreti olan 310 lira, 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira ve 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 lira iptal edilerek, tek fiyat olarak 750 liraya çıkarıldı. Böylece 8-16 mil arası taşıma ücretine yüzde 275 zam yapılmış oldu.