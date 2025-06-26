https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/istanbul-muzakereleri-ucuncu-turunun-tarihi-esir-takasi-tamamlandiktan-sonra-belirlenecek-1097365648.html

İstanbul müzakereleri üçüncü turunun tarihi, esir takası tamamlandıktan sonra belirlenecek

İstanbul müzakereleri üçüncü turunun tarihi, esir takası tamamlandıktan sonra belirlenecek

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen müzakerelerinin üçüncü turunun tarihinin, esir takası ile ilgili prosedürler... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T16:41+0300

2025-06-26T16:41+0300

2025-06-26T17:06+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

esir takası

i̇stanbul

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen müzakerelerinin üçüncü turunun tarihinin, esir takası ile ilgili prosedürler tamamlandıktan sonra belirleneceğini ifade etti.Peskov, "Şu anda Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerinin ikinci turunda varılan insani anlaşmaların hayata geçirilmesi üzerinde çalışıyoruz, mutabakata varılan tüm prosedürler, takas tamamlandıktan sonra üçüncü tur için tarihler belirlenecek" açıklamasında bulundu.Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın ABD’nin Ukrayna ile ilgili müzakere sürecini kolaylaştırmak adına çabalarını sürdürmesi ile ilgilendiğini vurguladı:Batı'nın Ukrayna'da ‘güç yoluyla barış’ çağrısına ilişkin değerlendirmede bulunan Sözcü, söz konusu tezin Rusya’ya uygulanmasının pek olası olmadığını, bu şekilde herhangi bir amaca ulaşmanın imkansız olduğunu vurguladı.

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