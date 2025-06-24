https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/peskov-rusya-ve-sirbistan-sirp-askeri-urunlerinin-ukraynaya-teslimi-konusunu-gorustu-1097268975.html

Peskov: Rusya ve Sırbistan, Sırp askeri ürünlerinin Ukrayna’ya teslimi konusunu görüştü

Peskov: Rusya ve Sırbistan, Sırp askeri ürünlerinin Ukrayna’ya teslimi konusunu görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sırp askeri ürünlerinin Ukrayna’ya teslimine ilişkin “Gerekli önlemlerin alınmasını umuyoruz.” dedi. 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T04:52+0300

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Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sırp askeri ürünlerinin Ukrayna’ya teslimine ilişkin konunun, hem Rusya hem de Sırbistan açısından hassasiyet taşıdığını belirterek, bu nedenle “özel ilgi gerektirdiğini” söyledi. Peskov, “Bu konu, bizim için olduğu kadar Sırbistan için de hassasiyet taşıdığı için özel ilgi gerektiriyor.” diye belirtti.Peskov, Life gazetesi muhabiri Aleksandr Yunaşev’e yaptığı açıklamada, “Bu konu, Sırp dostlarımızla yapılan görüşmelerde gündeme getirildi ve gereken güvenceler verildi.” ifadelerini kullanarak, sözlerine “Gerekli önlemlerin alınmasını umuyoruz.” diye ekledi.Peskov, Kremlin’in Sırp mühimmatının Ukrayna’ya verilmesine dair haberlerin Rusya ile Sırbistan arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini dilediğini belirterek, “Umarız ki hayır.” yanıtını verdi.Daha önce Rus Dış İstihbarat Servisi basın bürosu, Sırbistan’ın askeri ürünleri Ukrayna’ya ihraç etmek için dolambaçlı yollar kullandığını açıklamıştı.

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