https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/iranin-dini-lideri-hamaneyden-israil-karsisinda-zafer-ilani-1097359856.html

İran’ın dini lideri Hamaney’den İsrail karşısında zafer ilanı

İran’ın dini lideri Hamaney’den İsrail karşısında zafer ilanı

Sputnik Türkiye

İran’ın dini lideri Hamaney, ülke halkını İsrail ile 12 gün süren savaşta kazandıkları zaferden dolayı tebrik etti. 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T13:30+0300

2025-06-26T13:30+0300

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İran'ın dini lideri Ali Hamaney, sosyal medya platformu Telegram'dan yapılan açıklamada, İsrail’e karşı zafer ilan ederek halkı kutladı.Hamaney, “Büyük İran halkını, sahte Siyonist rejimine karşı elde edilen zaferden dolayı kutluyorum. Siyonist rejim tüm gürültü ve açıklamalarına rağmen, İslam Cumhuriyeti'nin darbeleri altında neredeyse çöktü ve ezildi” ifadesini kullandı.Dini lider ayrıca İran'ın ABD karşısında da zafer elde ettiğini savunarak şu ifadeyi kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ukraynanin-kayiplari-artiyor-donetskte-iki-yerlesim-merkezi-daha-rusyanin-kontrolunde-1097355858.html

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i̇ran, ayetullah ali hamaney, i̇srail, abd, ortadoğu, zafer