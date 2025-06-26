https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/iranin-dini-lideri-hamaneyden-israil-karsisinda-zafer-ilani-1097359856.html
İran’ın dini lideri Hamaney’den İsrail karşısında zafer ilanı
İran’ın dini lideri Hamaney’den İsrail karşısında zafer ilanı
Sputnik Türkiye
İran’ın dini lideri Hamaney, ülke halkını İsrail ile 12 gün süren savaşta kazandıkları zaferden dolayı tebrik etti. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T13:30+0300
2025-06-26T13:30+0300
2025-06-26T13:43+0300
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İran'ın dini lideri Ali Hamaney, sosyal medya platformu Telegram'dan yapılan açıklamada, İsrail’e karşı zafer ilan ederek halkı kutladı.Hamaney, “Büyük İran halkını, sahte Siyonist rejimine karşı elde edilen zaferden dolayı kutluyorum. Siyonist rejim tüm gürültü ve açıklamalarına rağmen, İslam Cumhuriyeti'nin darbeleri altında neredeyse çöktü ve ezildi” ifadesini kullandı.Dini lider ayrıca İran'ın ABD karşısında da zafer elde ettiğini savunarak şu ifadeyi kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ukraynanin-kayiplari-artiyor-donetskte-iki-yerlesim-merkezi-daha-rusyanin-kontrolunde-1097355858.html
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i̇ran, ayetullah ali hamaney, i̇srail, abd, ortadoğu, zafer
i̇ran, ayetullah ali hamaney, i̇srail, abd, ortadoğu, zafer
İran’ın dini lideri Hamaney’den İsrail karşısında zafer ilanı
13:30 26.06.2025 (güncellendi: 13:43 26.06.2025)
İran’ın dini lideri Hamaney, ülke halkını İsrail ile 12 gün süren savaşta kazandıkları zaferden dolayı tebrik etti.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, sosyal medya platformu Telegram'dan yapılan açıklamada, İsrail’e karşı zafer ilan ederek halkı kutladı.
Hamaney, “Büyük İran halkını, sahte Siyonist rejimine karşı elde edilen zaferden dolayı kutluyorum. Siyonist rejim tüm gürültü ve açıklamalarına rağmen, İslam Cumhuriyeti'nin darbeleri altında neredeyse çöktü ve ezildi” ifadesini kullandı.
Dini lider ayrıca İran'ın ABD karşısında da zafer elde ettiğini savunarak şu ifadeyi kullandı:
İkinci tebrik, sevgili İran'ın Amerikan rejimine karşı kazandığı zaferle ilgilidir. ABD, İsrail'in tamamen yok edileceğini bildiği için doğrudan çatışmaya girdi. Ancak hiçbir sonuç elde edemediler. Burada yine İran kazandı ve ABD'ye sert bir tokat attı.