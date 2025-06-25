https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trump-iran-saldirisini-hirosima-ve-nagazaki-bombalamalarina-benzetti-1097322673.html

Trump, İran saldırısını Hiroşima ve Nagazaki bombalamalarına benzetti

Trump, İran saldırısını Hiroşima ve Nagazaki bombalamalarına benzetti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, İran'daki nükleer tesislere yönelik düzenlediği saldırıyı 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T14:18+0300

2025-06-25T14:18+0300

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dünya

abd

donald trump

i̇ran

nükleer tesis

bombardıman

japonya

hiroşima

nagazaki

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ABD Başkanı Donald Trump, İran’a düzenlediği hava saldırısıyla övünmeye devam ediyor.Lahey’deki NATO Zirvesi’nde konuşan Trump, “Ama bu saldırıyla başarı elde etmedik mi? Bu saldırı savaşı bitirdi. Hiroşima ile paralellik kurmak istemiyorum. Nagazaki ile karşılaştırmak istemiyorum. Ama esasen bunlar, o savaşı bitiren şeylerdi. Bu savaşı da bu bitirdi” ifadesini kullandı.ABD, 22 Haziran'da B2 uçaklarını kullanarak İran'ın İsfahan, Fordo ve Natanz nükleer tesislerini vurmuştu. ABD Başkanı Trump'ın ve Pentagon'un saldırılar sonrası yaptığı açıklamada İran'ın tesislerinin tamamen yok edildiğini ve operasyonun son derece başarılı olduğunu duyurmuştu.ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/donbassta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-bin-300-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1097319100.html

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abd, donald trump, i̇ran, nükleer tesis, bombardıman, japonya, hiroşima, nagazaki