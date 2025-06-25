https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trump-iran-saldirisini-hirosima-ve-nagazaki-bombalamalarina-benzetti-1097322673.html
Trump, İran saldırısını Hiroşima ve Nagazaki bombalamalarına benzetti
Trump, İran saldırısını Hiroşima ve Nagazaki bombalamalarına benzetti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran'daki nükleer tesislere yönelik düzenlediği saldırıyı 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T14:18+0300
2025-06-25T14:18+0300
2025-06-25T14:14+0300
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nükleer tesis
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japonya
hiroşima
nagazaki
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ABD Başkanı Donald Trump, İran’a düzenlediği hava saldırısıyla övünmeye devam ediyor.Lahey’deki NATO Zirvesi’nde konuşan Trump, “Ama bu saldırıyla başarı elde etmedik mi? Bu saldırı savaşı bitirdi. Hiroşima ile paralellik kurmak istemiyorum. Nagazaki ile karşılaştırmak istemiyorum. Ama esasen bunlar, o savaşı bitiren şeylerdi. Bu savaşı da bu bitirdi” ifadesini kullandı.ABD, 22 Haziran'da B2 uçaklarını kullanarak İran'ın İsfahan, Fordo ve Natanz nükleer tesislerini vurmuştu. ABD Başkanı Trump'ın ve Pentagon'un saldırılar sonrası yaptığı açıklamada İran'ın tesislerinin tamamen yok edildiğini ve operasyonun son derece başarılı olduğunu duyurmuştu.ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/donbassta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-bin-300-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1097319100.html
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abd, donald trump, i̇ran, nükleer tesis, bombardıman, japonya, hiroşima, nagazaki
abd, donald trump, i̇ran, nükleer tesis, bombardıman, japonya, hiroşima, nagazaki
Trump, İran saldırısını Hiroşima ve Nagazaki bombalamalarına benzetti
ABD Başkanı Trump, İran'daki nükleer tesislere yönelik düzenlediği saldırıyı 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombalarına benzetti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a düzenlediği hava saldırısıyla övünmeye devam ediyor.
Lahey’deki NATO Zirvesi’nde konuşan Trump, “Ama bu saldırıyla başarı elde etmedik mi? Bu saldırı savaşı bitirdi. Hiroşima ile paralellik kurmak istemiyorum. Nagazaki ile karşılaştırmak istemiyorum. Ama esasen bunlar, o savaşı bitiren şeylerdi. Bu savaşı da bu bitirdi” ifadesini kullandı.
ABD, 22 Haziran'da B2 uçaklarını kullanarak İran'ın İsfahan, Fordo ve Natanz nükleer tesislerini vurmuştu. ABD Başkanı Trump'ın ve Pentagon'un saldırılar sonrası yaptığı açıklamada İran'ın tesislerinin tamamen yok edildiğini ve operasyonun son derece başarılı olduğunu duyurmuştu.
ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.