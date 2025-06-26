https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/hamaney-abd-israili-kurtarmak-icin-saldirdi-1097361103.html
Hamaney'den ateşkes sonrası ilk açıklama: ABD İsrail'i kurtarmak için saldırdı
Hamaney'den ateşkes sonrası ilk açıklama: ABD İsrail'i kurtarmak için saldırdı
Sputnik Türkiye
İran Ruhani lideri Ali Hamaney, 12 günlük savaşı değerlendirdi. ABD ve İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını belirtirken "İran’a saldırmak onlara çok ağır... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T13:44+0300
2025-06-26T13:44+0300
2025-06-26T14:10+0300
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ayetullah ali hamaney
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Hamaney konuşmasında ABD'nin "İsrail’i kurtarmak" için kendilerine saldırdığını açıkladı. Hamaney "İran’a saldırmak onlara çok ağır bedellere mal oldu" ifadelerini kullanarak 12 günlük savaşın İran'ın zaferiyle sonuçlandığını belirtti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarıyla başlayıp ABD'nin de dahil olduğu çatışmalar sonrasında, uzun bir aranın ardından ilk kez video mesaj yayınladı.İsrail’in saldırısının başlamasından bu yana üçüncü defa yayımlanan mesajında Hamaney, İsrail’e karşı bir zafer kazandıklarını savunarak, “Siyonist rejim (İsrail), İran İslam Cumhuriyeti'nin darbeleriyle neredeyse çöküyordu ve yıkılıyordu.” İfadesini kulandı.Hamaney, “Amerikan rejimi, girmezse, Siyonist rejimin tamamen yok edileceğini hissettiği için doğrudan bir savaşa girdi. Onu kurtarmak için girdi ancak bu savaştan hiçbir şey kazanmadı.” dedi.ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine saldırdığını belirten Hamaney, uluslararası mahkemelerde bunun hesabının sorulacağını ancak ABD'nin birşey elde edemediğini söyledi.Hamaney, İran’ın kazandığını savunarak, “İslam Cumhuriyeti kazandı ve karşılığında Amerika'ya ağır bir tokat attı. Amerika’nın önemli El-Udeyd Üssüne saldırdı bu küçük bir olay değil, büyük bir şey.” ifadelerini kulandı.Hamaney ayrıca kendilerine yapılacak her saldırıya karşılık ABD üslerini defalarca hedef alarak karşılık vereceklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/iran-dini-lideri-hamaney-trump-gucu-baris-icin-kullanmak-istedigini-soylerken-yalan-soyluyordu-1096310002.html
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i̇srail, abd, i̇ran, ayetullah ali hamaney
i̇srail, abd, i̇ran, ayetullah ali hamaney
Hamaney'den ateşkes sonrası ilk açıklama: ABD İsrail'i kurtarmak için saldırdı
13:44 26.06.2025 (güncellendi: 14:10 26.06.2025)
İran Ruhani lideri Ali Hamaney, 12 günlük savaşı değerlendirdi. ABD ve İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını belirtirken "İran’a saldırmak onlara çok ağır bedellere mal oldu" dedi.
Hamaney konuşmasında ABD'nin "İsrail’i kurtarmak" için kendilerine saldırdığını açıkladı. Hamaney "İran’a saldırmak onlara çok ağır bedellere mal oldu" ifadelerini kullanarak 12 günlük savaşın İran'ın zaferiyle sonuçlandığını belirtti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarıyla başlayıp ABD'nin de dahil olduğu çatışmalar sonrasında, uzun bir aranın ardından ilk kez video mesaj yayınladı.
İsrail’in saldırısının başlamasından bu yana üçüncü defa yayımlanan mesajında Hamaney, İsrail’e karşı bir zafer kazandıklarını savunarak, “Siyonist rejim (İsrail), İran İslam Cumhuriyeti'nin darbeleriyle neredeyse çöküyordu ve yıkılıyordu.” İfadesini kulandı.
Hamaney, “Amerikan rejimi, girmezse, Siyonist rejimin tamamen yok edileceğini hissettiği için doğrudan bir savaşa girdi. Onu kurtarmak için girdi ancak bu savaştan hiçbir şey kazanmadı.” dedi.
ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine saldırdığını belirten Hamaney, uluslararası mahkemelerde bunun hesabının sorulacağını ancak ABD'nin birşey elde edemediğini söyledi.
Hamaney, İran’ın kazandığını savunarak, “İslam Cumhuriyeti kazandı ve karşılığında Amerika'ya ağır bir tokat attı. Amerika’nın önemli El-Udeyd Üssüne saldırdı bu küçük bir olay değil, büyük bir şey.” ifadelerini kulandı.
Hamaney ayrıca kendilerine yapılacak her saldırıya karşılık ABD üslerini defalarca hedef alarak karşılık vereceklerini söyledi.