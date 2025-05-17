https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/iran-dini-lideri-hamaney-trump-gucu-baris-icin-kullanmak-istedigini-soylerken-yalan-soyluyordu-1096310002.html

İran dini lideri Hamaney: Trump, gücü barış için kullanmak istediğini söylerken yalan söylüyordu

İran dini lideri Hamaney: Trump, gücü barış için kullanmak istediğini söylerken yalan söylüyordu

Sputnik Türkiye

İran'ın dini lideri Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın 'gücü barış için kullanmak istiyorum' şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtirken... 17.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-17T22:47+0300

2025-05-17T22:47+0300

2025-05-17T22:47+0300

poli̇ti̇ka

ortadoğu

donald trump

i̇ran

gazze

mesud pezeşkiyan

abd

ayetullah ali hamaney

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İran'ın dini lideri Ali Hamaney açıklamasında, "Trump, gücü barış için kullanmak istediğini söyleyerek yalan söyledi. O ve ABD yönetimi, bu gücü Gazze'de toplu katliamlar gerçekleştirerek, dünyanın dört bir yanında savaşı körükleyerek ve paralı askerleri desteklemek için kullandı" ifadelerine yer verdi.Hamaney gücün barış ve güvenliğin tesisi için kullanılabileceğini vurgulayarak, “Bu nedenle, Allah'ın izniyle, gücümüzü her geçen gün arttıracağız” dedi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, Trump’ın sözlerinde çelişkiler olduğunu belirtmiş; Trump’ın bir yandan İran’ı barışa davet ettiğini diğer yandan ise ülkesinin geliştirdiği imha araçlarıyla tehdit ettiğini, bu durumda hangi sözünün ciddiye alınması gerektiğinin belirsiz olduğunu söylemişti.ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni bir nükleer anlaşma imzalama konusunda hızlı hareket etmesi gerektiğini söylemiş, aksi takdirde 'kötü bir şey olacağını' ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-herhangi-bir-tehditten-korkmuyoruz-1096309043.html

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ortadoğu, donald trump, i̇ran, gazze, mesud pezeşkiyan, abd, ayetullah ali hamaney