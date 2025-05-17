https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/iran-dini-lideri-hamaney-trump-gucu-baris-icin-kullanmak-istedigini-soylerken-yalan-soyluyordu-1096310002.html
İran dini lideri Hamaney: Trump, gücü barış için kullanmak istediğini söylerken yalan söylüyordu
İran dini lideri Hamaney: Trump, gücü barış için kullanmak istediğini söylerken yalan söylüyordu
Sputnik Türkiye
İran'ın dini lideri Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın 'gücü barış için kullanmak istiyorum' şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtirken... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T22:47+0300
2025-05-17T22:47+0300
2025-05-17T22:47+0300
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İran'ın dini lideri Ali Hamaney açıklamasında, "Trump, gücü barış için kullanmak istediğini söyleyerek yalan söyledi. O ve ABD yönetimi, bu gücü Gazze'de toplu katliamlar gerçekleştirerek, dünyanın dört bir yanında savaşı körükleyerek ve paralı askerleri desteklemek için kullandı" ifadelerine yer verdi.Hamaney gücün barış ve güvenliğin tesisi için kullanılabileceğini vurgulayarak, “Bu nedenle, Allah'ın izniyle, gücümüzü her geçen gün arttıracağız” dedi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, Trump’ın sözlerinde çelişkiler olduğunu belirtmiş; Trump’ın bir yandan İran’ı barışa davet ettiğini diğer yandan ise ülkesinin geliştirdiği imha araçlarıyla tehdit ettiğini, bu durumda hangi sözünün ciddiye alınması gerektiğinin belirsiz olduğunu söylemişti.ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni bir nükleer anlaşma imzalama konusunda hızlı hareket etmesi gerektiğini söylemiş, aksi takdirde 'kötü bir şey olacağını' ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-herhangi-bir-tehditten-korkmuyoruz-1096309043.html
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ortadoğu, donald trump, i̇ran, gazze, mesud pezeşkiyan, abd, ayetullah ali hamaney
ortadoğu, donald trump, i̇ran, gazze, mesud pezeşkiyan, abd, ayetullah ali hamaney
İran dini lideri Hamaney: Trump, gücü barış için kullanmak istediğini söylerken yalan söylüyordu
İran'ın dini lideri Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın 'gücü barış için kullanmak istiyorum' şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtirken, buna rağmen gücün barışı sağlamak için kullanılabileceğini ve bu nedenle İran’ın her geçen gün gücünü artırmaya devam edeceğini vurguladı.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney açıklamasında, "Trump, gücü barış için kullanmak istediğini söyleyerek yalan söyledi. O ve ABD yönetimi, bu gücü Gazze'de toplu katliamlar gerçekleştirerek, dünyanın dört bir yanında savaşı körükleyerek ve paralı askerleri desteklemek için kullandı" ifadelerine yer verdi.
Hamaney gücün barış ve güvenliğin tesisi için kullanılabileceğini vurgulayarak, “Bu nedenle, Allah'ın izniyle, gücümüzü her geçen gün arttıracağız” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, Trump’ın sözlerinde çelişkiler olduğunu belirtmiş; Trump’ın bir yandan İran’ı barışa davet ettiğini diğer yandan ise ülkesinin geliştirdiği imha araçlarıyla tehdit ettiğini, bu durumda hangi sözünün ciddiye alınması gerektiğinin belirsiz olduğunu söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yeni bir nükleer anlaşma imzalama konusunda hızlı hareket etmesi gerektiğini söylemiş, aksi takdirde 'kötü bir şey olacağını' ifade etmişti.