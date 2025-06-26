https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/gazi-kosusu-ne-zaman-hangi-kanalda-99-gazi-kosusunda-yarisan-atlar-kim-1097370246.html

Gazi Koşusu ne zaman, hangi kanalda? 99. Gazi Koşusu'nda yarışan atlar kim?

Gazi Koşusu ne zaman, hangi kanalda? 99. Gazi Koşusu'nda yarışan atlar kim?

Sputnik Türkiye

Türk atçılığının en prestijli yarışı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 99. kez koşulacak. 29 Haziran Pazar günü saat... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T20:02+0300

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Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.Türkiye'nin en köklü at yarışı organizasyonu olan Gazi Koşusu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 99'uncu kez düzenleneceği belirtildi. Tay TV'den canlı yayınlanacak yarışı geçen yıl Dragon Flame kazanmıştı.Gazi Koşusu'nda kaç at yarışacak?Bu yılki yarışa 22’si asıl, 4’ü yedek olmak üzere toplam 26 safkan kayıt yaptırdı. Yarışa katılacak tayların 23’ünün erkek, 3’ünün ise dişi safkanlardan oluştuğu açıklandı. Geçen yılın şampiyonu Dragon Flame bu yarışta yer almayacak olsa da, Albayrak, Belgratthan, Brain Brooster, Brave Champion gibi güçlü rakipler pistteki yerini alacak.Gazi Koşusu ödülü ne kadar?Koşunun bu yılki birincilik ikramiyesi 30 milyon TL olarak açıklanırken, ikinciye 12 milyon TL, üçüncüye 6 milyon TL, dördüncüye 3 milyon TL ve beşinciye 1.5 milyon TL ödül verileceği belirtildi. Koşuyu kazanan tayın sahibinin kayıt ve taksit ücretleriyle at sahibi primleri de dahil olmak üzere toplam 46 milyon 335 bin TL kazanacağı açıklandı. Tayın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi de ise toplam ödül tutarı 55 milyon 335 bin TL’ye ulaşacağı hatırlatıldı.

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