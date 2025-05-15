https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/unlu-jokey-halis-karatas-attan-dustu-tjkdan-ilk-aciklama-geldi-1096232969.html
Ünlü jokey Halis Karataş attan düştü: TJK'dan ilk açıklama geldi
Ünlü jokey Halis Karataş attan düştü: TJK'dan ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bugünkü 1. koşu öncesinde Atamanbey isimli attan düşen jokey Halis Karataş, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. TJK... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T00:10+0300
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İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşu öncesinde, Atamanbey isimli safkandan düşen Halis Karataş hastaneye sevk edildi.Türkiye Jokey Kulübü, usta jokey Halis Karataş'ın omzundan yaralanarak kontrol amacıyla hastaneye sevk edildiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre omuz bölgesinde travma tespit edilen Karataş’ın kolu sargıya alındı. Halis Karataş kimdir?Türkiye'de yarış kariyeri boyunca en fazla yarış kazanan jokeyler arasında yer alan Halis Karataş 'Sihirbaz' lakabıyla tanındı. Türkiye Jokey Kulübü’nün verilerine göre 26 Kasım 2023 itibarıyla katıldığı 26 bin 168 yarışta 7 bin 123 birincilik elde etti. 1996 yılında Bold Pilot isimli safkanla Gazi Koşusu’nu 2.26.22’lik derecesiyle kazanarak pist rekoru kıran Karataş’ın başarısı 'Bizim İçin Şampiyon' isimli filme çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221221/jokey-halis-karatas-7-bininci-birinciligine-ulasti-1064845899.html
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Ünlü jokey Halis Karataş attan düştü: TJK'dan ilk açıklama geldi
00:10 15.05.2025 (güncellendi: 00:11 15.05.2025)
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bugünkü 1. koşu öncesinde Atamanbey isimli attan düşen jokey Halis Karataş, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. TJK yetkilileri, Karataş'ın omzundan yaralandığını ancak tedavisinin devam ettiğini açıkladı.
İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşu öncesinde, Atamanbey isimli safkandan düşen Halis Karataş hastaneye sevk edildi.
Türkiye Jokey Kulübü, usta jokey Halis Karataş'ın omzundan yaralanarak kontrol amacıyla hastaneye sevk edildiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre omuz bölgesinde travma tespit edilen Karataş’ın kolu sargıya alındı.
Türkiye'de yarış kariyeri boyunca en fazla yarış kazanan jokeyler arasında yer alan Halis Karataş 'Sihirbaz' lakabıyla tanındı. Türkiye Jokey Kulübü’nün verilerine göre 26 Kasım 2023 itibarıyla katıldığı 26 bin 168 yarışta 7 bin 123 birincilik elde etti. 1996 yılında Bold Pilot isimli safkanla Gazi Koşusu’nu 2.26.22’lik derecesiyle kazanarak pist rekoru kıran Karataş’ın başarısı 'Bizim İçin Şampiyon' isimli filme çekildi.