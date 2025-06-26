https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/galatasarayli-yildiz-bu-kez-hollanda-yolcusu-mu-1097341340.html

Galatasaraylı yıldız bu kez Hollanda yolcusu mu?

Galatasaraylı yıldız bu kez Hollanda yolcusu mu?

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Nicolo Zaniolo için bu kez Hollanda’dan sürpriz bir iddia geldi. İspanyol basını, PSV'nin İtalyan... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T07:19+0300

2025-06-26T07:19+0300

2025-06-26T07:19+0300

spor

nicolo zaniolo

galatasaray

transfer

futbol

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Galatasaray’da geleceği merakla beklenen Nicolo Zaniolo için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübe 2023’ün devre arasında Roma’dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan İtalyan futbolcu, o tarihten bu yana istikrarlı bir grafik çizemedi.Zaniolo, Galatasaray formasını giydiği kısa sürenin ardından sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina’ya kiralandı. Ancak bu kulüplerin hiçbirinde beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan 26 yaşındaki oyuncunun opsiyonları kullanılmadı ve sezon sonunda Galatasaray’a geri döndü.İspanyol basınından ESPN’in haberine göre; Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, Zaniolo’yu gündemine aldı. Haberde, PSV’de Noa Lang, Malik Tillman ve Johan Bakayoko’nun ayrılık ihtimaline karşılık, alternatif adaylardan birinin Zaniolo olduğu belirtildi.İtalyan yıldızın da Hollanda’da yeni bir başlangıç yapmaya sıcak baktığı aktarıldı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Atalanta’da, ikinci yarısını ise Fiorentina’da geçiren Zaniolo, toplamda 36 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Sahada kaldığı süre ise 1.025 dakika ile sınırlı kaldı.Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Zaniolo’nun önümüzdeki günlerde yeniden Avrupa yolunu tutup tutmayacağı merakla bekleniyor.

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Sputnik Türkiye

nicolo zaniolo, galatasaray, transfer, futbol