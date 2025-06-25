https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/interden-aciklama-hakan-calhanoglunun-sag-bacaginda-sakatlik-tespit-edildi-1097337749.html

Inter'den açıklama: 'Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildi'

Inter'den açıklama: 'Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildi'

Sputnik Türkiye

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyurdu. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T23:02+0300

2025-06-25T23:02+0300

2025-06-25T23:02+0300

spor

inter

hakan çalhanoğlu

sakatlık

sakatlama

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Inter, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun sağ bacağında bir sakatlık bulunduğunu açıkladı.İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu, takımın Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle kentinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde, sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi." ifadelerini kullandı.Bu sezon Inter formasıyla 47 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11 golle takımına katkı sağladı.

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