https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/interden-aciklama-hakan-calhanoglunun-sag-bacaginda-sakatlik-tespit-edildi-1097337749.html
Inter'den açıklama: 'Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildi'
Inter'den açıklama: 'Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildi'
Sputnik Türkiye
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyurdu. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T23:02+0300
2025-06-25T23:02+0300
2025-06-25T23:02+0300
spor
inter
hakan çalhanoğlu
sakatlık
sakatlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094418406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_316a6b05fda55a07ac85bad3a7d7f413.jpg
Inter, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun sağ bacağında bir sakatlık bulunduğunu açıkladı.İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu, takımın Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle kentinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde, sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi." ifadelerini kullandı.Bu sezon Inter formasıyla 47 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11 golle takımına katkı sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/fenerbahce-beko-turkiye-sigorta-basketbol-super-liginin-sampiyonu-oldu-1097336965.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094418406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bb9a8650c565644392cab78d3d12606.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan çalhanoğlu
Inter'den açıklama: 'Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildi'
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyurdu.
Inter, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun sağ bacağında bir sakatlık bulunduğunu açıkladı.
İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu, takımın Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle kentinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde, sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Inter formasıyla 47 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11 golle takımına katkı sağladı.