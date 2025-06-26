https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/galatasaray-2025-2026-sezonu-5-yildizli-yeni-formalarini-tanitti-1097364097.html

Galatasaray 2025-2026 Sezonu 5 yıldızlı yeni formalarını tanıttı

Galatasaray 2025-2026 Sezonu 5 yıldızlı yeni formalarını tanıttı

Sputnik Türkiye

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2025-2026 sezonunda giyeceği iç saha ve deplasman formalarını tanıttı. Taraftarlar... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T15:44+0300

2025-06-26T15:44+0300

2025-06-26T15:44+0300

spor

galatasaray

okan buruk

mauro icardi

mario lemina

galatasaray store

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forma satışı

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Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak Türk futbol tarihinde bir ilke daha imza atan Galatasaray, 5. yıldızını armasına ekledi. Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, 2025-2026 sezonuna özel yeni formalarını resmi tanıtım filmiyle taraftarların beğenisine sundu.Tanıtım filminde yıldızlar geçidiGalatasaray’ın yeni sezon forma tanıtım videosunda teknik direktör Okan Buruk ile birlikte takımın yıldız isimleri Mauro Icardi, Mario Lemina, Kaan Ayhan, Günay Güvenç ve Davinson Sanchez yer aldı. Tanıtım filmi sosyal medya platformlarında ve kulübün resmi kanallarında yayınlandı.İç saha ve deplasman forması satışta2025-2026 sezonunda kullanılacak olan iç saha (klasik sarı-kırmızı) ve deplasman (alternatif renkli) formalar, Galatasaray Store ve kulübün online satış platformlarında resmi olarak satışa sunuldu. Taraftarlar, formaları hem mağazalardan hem de çevrim içi olarak temin edebiliyor.5. yıldızlı formaya yoğun i̇lgiGalatasaray’ın beşinci yıldızı taşıyan yeni formaları, kulübün tarihine tanıklık etmek isteyen taraftarlar için büyük önem taşıyor. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören formalar, sezon başlamadan önce büyük satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

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galatasaray, okan buruk, mauro icardi, mario lemina, galatasaray store, forma, forma satışı