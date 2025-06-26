https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/galatasaray-2025-2026-sezonu-5-yildizli-yeni-formalarini-tanitti-1097364097.html
Galatasaray 2025-2026 Sezonu 5 yıldızlı yeni formalarını tanıttı
Galatasaray 2025-2026 Sezonu 5 yıldızlı yeni formalarını tanıttı
Sputnik Türkiye
Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2025-2026 sezonunda giyeceği iç saha ve deplasman formalarını tanıttı. Taraftarlar... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T15:44+0300
2025-06-26T15:44+0300
2025-06-26T15:44+0300
spor
galatasaray
okan buruk
mauro icardi
mario lemina
galatasaray store
forma
forma satışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096503195_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f21cf48048d2f42e97691051c64ea10.jpg
Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak Türk futbol tarihinde bir ilke daha imza atan Galatasaray, 5. yıldızını armasına ekledi. Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, 2025-2026 sezonuna özel yeni formalarını resmi tanıtım filmiyle taraftarların beğenisine sundu.Tanıtım filminde yıldızlar geçidiGalatasaray’ın yeni sezon forma tanıtım videosunda teknik direktör Okan Buruk ile birlikte takımın yıldız isimleri Mauro Icardi, Mario Lemina, Kaan Ayhan, Günay Güvenç ve Davinson Sanchez yer aldı. Tanıtım filmi sosyal medya platformlarında ve kulübün resmi kanallarında yayınlandı.İç saha ve deplasman forması satışta2025-2026 sezonunda kullanılacak olan iç saha (klasik sarı-kırmızı) ve deplasman (alternatif renkli) formalar, Galatasaray Store ve kulübün online satış platformlarında resmi olarak satışa sunuldu. Taraftarlar, formaları hem mağazalardan hem de çevrim içi olarak temin edebiliyor.5. yıldızlı formaya yoğun i̇lgiGalatasaray’ın beşinci yıldızı taşıyan yeni formaları, kulübün tarihine tanıklık etmek isteyen taraftarlar için büyük önem taşıyor. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören formalar, sezon başlamadan önce büyük satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/luks-hirsizlik-fenerbahceli-futbolcu-osayi-samuel-kiz-arkadasinin-saatini-calindigini-iddia-etti-1097351829.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096503195_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74c200cb4255e0807f06c90a0a235548.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, okan buruk, mauro icardi, mario lemina, galatasaray store, forma, forma satışı
galatasaray, okan buruk, mauro icardi, mario lemina, galatasaray store, forma, forma satışı
Galatasaray 2025-2026 Sezonu 5 yıldızlı yeni formalarını tanıttı
Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2025-2026 sezonunda giyeceği iç saha ve deplasman formalarını tanıttı. Taraftarlar, formaları kulübün resmi satış noktalarından temin edebilecek.
Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak Türk futbol tarihinde bir ilke daha imza atan Galatasaray, 5. yıldızını armasına ekledi. Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, 2025-2026 sezonuna özel yeni formalarını resmi tanıtım filmiyle taraftarların beğenisine sundu.
Tanıtım filminde yıldızlar geçidi
Galatasaray’ın yeni sezon forma tanıtım videosunda teknik direktör Okan Buruk ile birlikte takımın yıldız isimleri Mauro Icardi, Mario Lemina, Kaan Ayhan, Günay Güvenç ve Davinson Sanchez yer aldı. Tanıtım filmi sosyal medya platformlarında ve kulübün resmi kanallarında yayınlandı.
İç saha ve deplasman forması satışta
2025-2026 sezonunda kullanılacak olan iç saha (klasik sarı-kırmızı) ve deplasman (alternatif renkli) formalar, Galatasaray Store ve kulübün online satış platformlarında resmi olarak satışa sunuldu. Taraftarlar, formaları hem mağazalardan hem de çevrim içi olarak temin edebiliyor.
5. yıldızlı formaya yoğun i̇lgi
Galatasaray’ın beşinci yıldızı taşıyan yeni formaları, kulübün tarihine tanıklık etmek isteyen taraftarlar için büyük önem taşıyor. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören formalar, sezon başlamadan önce büyük satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.