https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ermenistanda-sular-durulmuyor-14-muhalif-gozaltina-alindi-1097325188.html

Ermenistan'da sular durulmuyor: 14 muhalif gözaltına alındı

Ermenistan'da sular durulmuyor: 14 muhalif gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ermenistan’da güvenlik güçleri Başbakan Paşinyan'ın politikalarına karşı çıkanların evlerinde arama yaptı. Başpiskopos Galstanyan’ın yanı sıra 13 kişinin daha... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T14:52+0300

2025-06-25T14:52+0300

2025-06-25T14:52+0300

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güvenlik güçleri

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paşinyan

nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

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Ermenistan’da güvenlik güçleri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın politikalarına karşı çıkan muhaliflerin evlerinde arama yaptı. Başpiskopos Bagrat Galstanyan’ın yanı sıra 13 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.Ermenistan Soruşturma Komitesi bugün, 2024’te Paşinyan'ın istifasını talep eden protesto gösterilerine öncülük eden Galstanyan liderliğindeki ‘Kutsal Mücadele’ hareketinin terör saldırıları ve iktidarı ele geçirme hazırlığında olduğunu açıkladı.Başbakan Paşinyan ise daha önce muhalefetin ülkede darbe yapma yönünde bir planının olduğunu açıklamış, muhalefet çevreleri bu açıklamaları tiye almıştı.Daha önce Başpiskopos Galstanyan’ın gözaltına alınarak Ulusal Güvenlik Servisi'ne ait bir araçla götürüldüğü bildirilmişti.Gözaltına alınan muhalifler arasında milletvekili David Galstanyan, Yedek Albay Migran Mahsudyan, siyasetçi İgor Sargsya ve iş insanı Tigran Galstyan da yer alıyor.Yerel medyanın verdiği bilgiye göre, Ermenistan Güvenlik Servisi mensupları ayrıca Eski Karabağ Parlamentosu Başkanı Aşot Daniyelyan’ın evine de baskın düzenledi.Galstanyan'ın avukatı Sergey Arutünyan, gazetecilere yaptığı açıklamada soruşturma makamının başpiskoposun tutuklanması için mahkemeye dilekçe sunacağını belirtti.Arutünyan, başpiskoposun ifade vermeyi reddettiğini ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini sözlerine ekledi.Ermenistan Soruşturma Komitesi ise, sabah saatlerinden bu yana 14 kişinin gözaltına alındığını, 90'dan fazla arama yapıldığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/karapetyanin-tutuklanmasi-ermenistan-giderek-otoriter-ve-diktatorluk-benzeri-bir-hale-geliyor-1097213798.html

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