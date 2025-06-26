https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/dev-bankadan-altin-icin-uyari-2026yi-isaret-etti-1097348464.html

Dev bankadan altın için uyarı: 2026'yı işaret etti

Dev bankadan altın için uyarı: 2026'yı işaret etti

Sputnik Türkiye

Citi analistleri, 2025 sonu ve 2026’da ABD ekonomisindeki büyüme beklentilerine bağlı olarak altın fiyatlarında yüzde 20’nin üzerinde düşüş öngörüyor. 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T10:37+0300

2025-06-26T10:37+0300

2025-06-26T10:37+0300

ekonomi̇

altın

banka

merkez bankası

fed

abd

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Ünlü yatırım bankası Citi, yatırımcılara yönelik yayımladığı analiz notunda altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir tahminde bulundu. Bankaya göre, 2025 yılının sonlarına doğru ve 2026 yılında altına olan yatırım talebi keskin şekilde azalacak. Bunun sonucunda, altın fiyatlarında yüzde 20’nin üzerinde bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.Citi analistleri, yayımladıkları notta şu ifadeye yer verdi:“2025 sonu ve 2026’da altına olan yatırım talebinin azalmasını bekliyoruz; çünkü nihayetinde ABD Başkanı Trump’ın popülaritesinin ve ABD büyümesinin ‘koruma’ etkisinin devreye gireceğini öngörüyoruz.”Analizde dikkat çeken bir diğer unsur ise ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yürütülen para politikası. Citi, Fed’in mevcut kısıtlayıcı politikadan nötr seviyeye geçeceği bir alan bulunduğunu belirtti. Banka, bu geçiş sürecinin önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde yaşanabileceğine dikkat çekti.

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altın, banka, merkez bankası, fed, abd