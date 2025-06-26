https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/dev-bankadan-altin-icin-uyari-2026yi-isaret-etti-1097348464.html
Dev bankadan altın için uyarı: 2026'yı işaret etti
Dev bankadan altın için uyarı: 2026'yı işaret etti
Sputnik Türkiye
Citi analistleri, 2025 sonu ve 2026’da ABD ekonomisindeki büyüme beklentilerine bağlı olarak altın fiyatlarında yüzde 20’nin üzerinde düşüş öngörüyor. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T10:37+0300
2025-06-26T10:37+0300
2025-06-26T10:37+0300
ekonomi̇
altın
banka
merkez bankası
fed
abd
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Ünlü yatırım bankası Citi, yatırımcılara yönelik yayımladığı analiz notunda altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir tahminde bulundu. Bankaya göre, 2025 yılının sonlarına doğru ve 2026 yılında altına olan yatırım talebi keskin şekilde azalacak. Bunun sonucunda, altın fiyatlarında yüzde 20’nin üzerinde bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.Citi analistleri, yayımladıkları notta şu ifadeye yer verdi:“2025 sonu ve 2026’da altına olan yatırım talebinin azalmasını bekliyoruz; çünkü nihayetinde ABD Başkanı Trump’ın popülaritesinin ve ABD büyümesinin ‘koruma’ etkisinin devreye gireceğini öngörüyoruz.”Analizde dikkat çeken bir diğer unsur ise ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yürütülen para politikası. Citi, Fed’in mevcut kısıtlayıcı politikadan nötr seviyeye geçeceği bir alan bulunduğunu belirtti. Banka, bu geçiş sürecinin önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde yaşanabileceğine dikkat çekti.
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altın, banka, merkez bankası, fed, abd
altın, banka, merkez bankası, fed, abd
Dev bankadan altın için uyarı: 2026'yı işaret etti
Citi analistleri, 2025 sonu ve 2026’da ABD ekonomisindeki büyüme beklentilerine bağlı olarak altın fiyatlarında yüzde 20’nin üzerinde düşüş öngörüyor.
Ünlü yatırım bankası Citi, yatırımcılara yönelik yayımladığı analiz notunda altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir tahminde bulundu. Bankaya göre, 2025 yılının sonlarına doğru ve 2026 yılında altına olan yatırım talebi keskin şekilde azalacak. Bunun sonucunda, altın fiyatlarında yüzde 20’nin üzerinde bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.
Citi analistleri, yayımladıkları notta şu ifadeye yer verdi:
“2025 sonu ve 2026’da altına olan yatırım talebinin azalmasını bekliyoruz; çünkü nihayetinde ABD Başkanı Trump’ın popülaritesinin ve ABD büyümesinin ‘koruma’ etkisinin devreye gireceğini öngörüyoruz.”
Analizde dikkat çeken bir diğer unsur ise ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yürütülen para politikası. Citi, Fed’in mevcut kısıtlayıcı politikadan nötr seviyeye geçeceği bir alan bulunduğunu belirtti. Banka, bu geçiş sürecinin önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde yaşanabileceğine dikkat çekti.