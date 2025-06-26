https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-telefonda-gorustu-1097372585.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı, İran... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T22:23+0300

2025-06-26T22:23+0300

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türkiye

katar

i̇stanbul

şeyh temim bin hamed al sani

recep tayyip erdoğan

dünya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin, Katar'ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını ve Türkiye'nin her zaman Katarlı kardeşlerinin yanında olacağını ifade ettiği bildirildi.İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre NATO zirvesinde İran ile İsrail arasındaki askeri tırmanma ile ilgili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, tarafların fiili ateşkese uyması ve sağlanan sükunetin kalıcı kılınmasını temenni ettiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/tahranlilarin-sehirdeki-bombardimanlara-dair-tanikliklari-hala-yuksek-seslerden-irkiliyorum---1097372430.html

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türkiye, katar, i̇stanbul, şeyh temim bin hamed al sani, recep tayyip erdoğan