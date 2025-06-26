https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-telefonda-gorustu-1097372585.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı, İran... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T22:23+0300
2025-06-26T22:23+0300
2025-06-26T22:23+0300
türkiye
katar
i̇stanbul
şeyh temim bin hamed al sani
recep tayyip erdoğan
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091674015_0:378:2851:1982_1920x0_80_0_0_0195b1a93071395b4f9962fb27b42493.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin, Katar'ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını ve Türkiye'nin her zaman Katarlı kardeşlerinin yanında olacağını ifade ettiği bildirildi.İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre NATO zirvesinde İran ile İsrail arasındaki askeri tırmanma ile ilgili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, tarafların fiili ateşkese uyması ve sağlanan sükunetin kalıcı kılınmasını temenni ettiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/tahranlilarin-sehirdeki-bombardimanlara-dair-tanikliklari-hala-yuksek-seslerden-irkiliyorum---1097372430.html
katar
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091674015_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_5e2ead5592456e26ca13979e40efc601.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, katar, i̇stanbul, şeyh temim bin hamed al sani, recep tayyip erdoğan
türkiye, katar, i̇stanbul, şeyh temim bin hamed al sani, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı, İran ile İsrail arasındaki çatışmalar gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin, Katar'ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını ve Türkiye'nin her zaman Katarlı kardeşlerinin yanında olacağını ifade ettiği bildirildi.
İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre NATO zirvesinde İran ile İsrail arasındaki askeri tırmanma ile ilgili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, tarafların fiili ateşkese uyması ve sağlanan sükunetin kalıcı kılınmasını temenni ettiğini kaydetti.