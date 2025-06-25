https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/uaea-iranin-nukleer-tesislerini-abd-ve-israil-saldirilarina-karsi-koruyamadi--1097332713.html
UAEA, İran’ın nükleer tesislerini ABD ve İsrail saldırılarına karşı koruyamadı
UAEA, İran’ın nükleer tesislerini ABD ve İsrail saldırılarına karşı koruyamadı
Sputnik Türkiye
Tahran Üniversitesi’nde görev yapan Doç. Dr. Foad İzadi, yaptığı açıklamada, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini askıya alma... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T18:18+0300
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2025-06-25T18:18+0300
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İzadi, özellikle UAEA denetimi altındaki nükleer tesislere yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu, ancak bunun ne İsrail’i ne de ABD’yi İran’ın nükleer altyapısına saldırmaktan alıkoyduğunu vurguladı.Doç. Dr. bu durumun, “İran neden hala UAEA ile iş birliği yapıyor?” sorusunu gündeme getirdiğini ifade etti. İzadi, UAEA’nın 35 milyon dolarlık bütçesinin 22 milyon dolarının yalnızca İran’ı denetlemek için harcandığını belirterek, “İran bu bağı askıya alarak aslında ajansın bütçesinden tasarruf sağlamış oluyor” dedi. Ayrıca, UAEA’nın İsrail’i denetlemediğine dikkat çeken Doç. Dr. Izadi, bunun nedeninin İsrail’in hem ajansa üye olmaması hem de Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na (NPT) taraf olmaması olduğunu belirterek bu çerçevede, İran’ın da NPT’den çekilmesinin gerekip gerekmediği sorusunun ciddi şekilde tartışılması gerektiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/iran-meclisi-uaea-ile-isbirligini-askiya-alan-tasariyi-onayladi-1097309877.html
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ortadoğu, haberler, i̇ran, i̇srail, tahran, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
ortadoğu, haberler, i̇ran, i̇srail, tahran, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
UAEA, İran’ın nükleer tesislerini ABD ve İsrail saldırılarına karşı koruyamadı
Tahran Üniversitesi’nde görev yapan Doç. Dr. Foad İzadi, yaptığı açıklamada, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini askıya alma kararının, bu iş birliğinin artık Tahran açısından herhangi bir anlam taşımadığı düşüncesine dayandığını belirtti.
İzadi, özellikle UAEA denetimi altındaki nükleer tesislere yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu, ancak bunun ne İsrail’i ne de ABD’yi İran’ın nükleer altyapısına saldırmaktan alıkoyduğunu vurguladı.
Doç. Dr. bu durumun, “İran neden hala UAEA ile iş birliği yapıyor?” sorusunu gündeme getirdiğini ifade etti. İzadi, UAEA’nın 35 milyon dolarlık bütçesinin 22 milyon dolarının yalnızca İran’ı denetlemek için harcandığını belirterek, “İran bu bağı askıya alarak aslında ajansın bütçesinden tasarruf sağlamış oluyor” dedi.
Ayrıca, UAEA’nın İsrail’i denetlemediğine dikkat çeken Doç. Dr. Izadi, bunun nedeninin İsrail’in hem ajansa üye olmaması hem de Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’na (NPT) taraf olmaması olduğunu belirterek bu çerçevede, İran’ın da NPT’den çekilmesinin gerekip gerekmediği sorusunun ciddi şekilde tartışılması gerektiğini sözlerine ekledi.