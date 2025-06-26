https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/bilim-dunyasinda-yeni-donem-insan-dnasi-laboratuvarda-sifirdan-uretiliyor-1097347275.html
Bilim dünyasında yeni dönem: İnsan DNA’sı laboratuvarda sıfırdan üretiliyor
Bilim dünyasında yeni dönem: İnsan DNA’sı laboratuvarda sıfırdan üretiliyor
Sputnik Türkiye
İngiltere’de başlatılan projede insan DNA’sı ilk kez sentetik olarak üretilmeye başlandı. Yaşlanmayı yavaşlatacak tedaviler ve genetik hastalıklara dirençli hücreler geliştirilecek. Ancak uzmanlar, etik risklere dikkat çekiyor.
2025-06-26T10:12+0300
2025-06-26T10:12+0300
2025-06-26T10:12+0300
sağlik
dna
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laboratuvar
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İngiltereli bilim insanları, insan genetiğinde devrim niteliğinde bir çalışmaya imza atıyor. Başlatılan yeni bir projede bilim dünyasında oldukça tartışmalı olan insan DNA'sının laboratuvar ortamında üretilmesi amaçlanıyor.İngiltere merkezli sağlık araştırmalarına odaklanan bir hayır kurumu olan Wellcome Trust'ın 10 milyon sterlinlik fonuyla başlatılan yeni araştırmada, insan DNA'sı ilk kez laboratuvar ortamında sıfırdan sentezlenmeye başlandı.Peki neden tartışmalı?Bu bilimsel atılım, beraberinde ciddi tartışmaları da getiriyor. Uzmanlar bu teknolojinin kötüye kullanılması durumunda genetik silahların, tasarım bebeklerin veya yapay insan benzeri canlıların üretiminin mümkün hale gelebileceği konusunda uyarıyor.Uzmanlar bilimin ne kadar iyi niyetli olursa olsun teknolojinin istismar edilmeye açık olduğunun altını çiziyor.'Sentetik İnsan Genomu Projesi'“Synthetic Human Genome Project” (Sentetik İnsan Genomu Projesi) olarak adlandırılan bu girişim, genetik kodun temel yapı taşları olan A, G, C ve T harflerinden yola çıkarak yapay kromozomlar oluşturmayı hedefliyor. Uzun vadede ise bu kromozomların, yaşlanma sürecini yavaşlatan tedavilerde, organ onarımlarında ve kalıtsal hastalıkların önlenmesinde kullanılması planlanıyor.Projede yer alan bilim insanları, amacın, hasar görmüş organları onarabilecek, yaşlanmayı geciktirecek ve bağışıklık sistemini güçlendirecek hücreler üretmek olduğunu belirtiyor. Projeye paralel olarak etik ve toplumsal etkilerin izlenmesi için ayrı bir sosyal bilim programı da yürütülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/bilim-insanlari-sadece-bir-kiside-gorulen-yeni-bir-kan-grubu-kesfetti-gwada-negatif-1097318759.html
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insan dna’sı, sentetik genom, yapay dna, wellcome trust, genetik tedavi, etik tartışma, insan kromozomu, dna sentezi, yapay yaşam, genetik araştırmalar
insan dna’sı, sentetik genom, yapay dna, wellcome trust, genetik tedavi, etik tartışma, insan kromozomu, dna sentezi, yapay yaşam, genetik araştırmalar
Bilim dünyasında yeni dönem: İnsan DNA’sı laboratuvarda sıfırdan üretiliyor
İngiliz bilim insanları, oldukça tartışmalı bir konu olan insan DNA'sını laboratuvar ortamında oluşturma projesini başlattı. Hastalıklara dirençli hücreler üretmek amacıyla başlatılan proje bazı uzmanlar arasında etik tartışmalarına sürüklüyor.
İngiltereli bilim insanları, insan genetiğinde devrim niteliğinde bir çalışmaya imza atıyor. Başlatılan yeni bir projede bilim dünyasında oldukça tartışmalı olan insan DNA'sının laboratuvar ortamında üretilmesi amaçlanıyor.
İngiltere merkezli sağlık araştırmalarına odaklanan bir hayır kurumu olan Wellcome Trust'ın 10 milyon sterlinlik fonuyla başlatılan yeni araştırmada, insan DNA'sı ilk kez laboratuvar ortamında sıfırdan sentezlenmeye başlandı.
Bu bilimsel atılım, beraberinde ciddi tartışmaları da getiriyor. Uzmanlar bu teknolojinin kötüye kullanılması durumunda genetik silahların, tasarım bebeklerin veya yapay insan benzeri canlıların üretiminin mümkün hale gelebileceği konusunda uyarıyor.
Uzmanlar bilimin ne kadar iyi niyetli olursa olsun teknolojinin istismar edilmeye açık olduğunun altını çiziyor.
'Sentetik İnsan Genomu Projesi'
“Synthetic Human Genome Project” (Sentetik İnsan Genomu Projesi) olarak adlandırılan bu girişim, genetik kodun temel yapı taşları olan A, G, C ve T harflerinden yola çıkarak yapay kromozomlar oluşturmayı hedefliyor. Uzun vadede ise bu kromozomların, yaşlanma sürecini yavaşlatan tedavilerde, organ onarımlarında ve kalıtsal hastalıkların önlenmesinde kullanılması planlanıyor.
Projede yer alan bilim insanları, amacın, hasar görmüş organları onarabilecek, yaşlanmayı geciktirecek ve bağışıklık sistemini güçlendirecek hücreler üretmek olduğunu belirtiyor. Projeye paralel olarak etik ve toplumsal etkilerin izlenmesi için ayrı bir sosyal bilim programı da yürütülecek.