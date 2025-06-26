https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/bilim-dunyasinda-yeni-donem-insan-dnasi-laboratuvarda-sifirdan-uretiliyor-1097347275.html

Bilim dünyasında yeni dönem: İnsan DNA’sı laboratuvarda sıfırdan üretiliyor

Bilim dünyasında yeni dönem: İnsan DNA’sı laboratuvarda sıfırdan üretiliyor

Sputnik Türkiye

İngiltere’de başlatılan projede insan DNA’sı ilk kez sentetik olarak üretilmeye başlandı. Yaşlanmayı yavaşlatacak tedaviler ve genetik hastalıklara dirençli hücreler geliştirilecek. Ancak uzmanlar, etik risklere dikkat çekiyor.

2025-06-26T10:12+0300

2025-06-26T10:12+0300

2025-06-26T10:12+0300

sağlik

dna

yapay

laboratuvar

i̇ngiltere

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İngiltereli bilim insanları, insan genetiğinde devrim niteliğinde bir çalışmaya imza atıyor. Başlatılan yeni bir projede bilim dünyasında oldukça tartışmalı olan insan DNA'sının laboratuvar ortamında üretilmesi amaçlanıyor.İngiltere merkezli sağlık araştırmalarına odaklanan bir hayır kurumu olan Wellcome Trust'ın 10 milyon sterlinlik fonuyla başlatılan yeni araştırmada, insan DNA'sı ilk kez laboratuvar ortamında sıfırdan sentezlenmeye başlandı.Peki neden tartışmalı?Bu bilimsel atılım, beraberinde ciddi tartışmaları da getiriyor. Uzmanlar bu teknolojinin kötüye kullanılması durumunda genetik silahların, tasarım bebeklerin veya yapay insan benzeri canlıların üretiminin mümkün hale gelebileceği konusunda uyarıyor.Uzmanlar bilimin ne kadar iyi niyetli olursa olsun teknolojinin istismar edilmeye açık olduğunun altını çiziyor.'Sentetik İnsan Genomu Projesi'“Synthetic Human Genome Project” (Sentetik İnsan Genomu Projesi) olarak adlandırılan bu girişim, genetik kodun temel yapı taşları olan A, G, C ve T harflerinden yola çıkarak yapay kromozomlar oluşturmayı hedefliyor. Uzun vadede ise bu kromozomların, yaşlanma sürecini yavaşlatan tedavilerde, organ onarımlarında ve kalıtsal hastalıkların önlenmesinde kullanılması planlanıyor.Projede yer alan bilim insanları, amacın, hasar görmüş organları onarabilecek, yaşlanmayı geciktirecek ve bağışıklık sistemini güçlendirecek hücreler üretmek olduğunu belirtiyor. Projeye paralel olarak etik ve toplumsal etkilerin izlenmesi için ayrı bir sosyal bilim programı da yürütülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/bilim-insanlari-sadece-bir-kiside-gorulen-yeni-bir-kan-grubu-kesfetti-gwada-negatif-1097318759.html

i̇ngiltere

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