Bilim dünyasında yeni dönem: İnsan DNA’sı laboratuvarda sıfırdan üretiliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya faciasına soruşturma izni vermedi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erdal Atılgan: 'İşletmelerin en büyük sıkıntısı personel'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Genetik testler otizmi net göstermez, riski ortaya koyar
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kahkahadan kedere: Ataların sessiz uyarısı’
15:05
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
15:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ateşkesin kırılgan ve geçici olduğunu düşünüyorum'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
17:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
18:15
10 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
18:28
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
22:43
2 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
22:52
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Michael Jackson
23:04
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
1 yıl ceza, 18 gün hapis: 10. Yargı Paketi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
NATO’nun yüzde 5 hedefi
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
18 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
17:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/bilim-dunyasinda-yeni-donem-insan-dnasi-laboratuvarda-sifirdan-uretiliyor-1097347275.html
Bilim dünyasında yeni dönem: İnsan DNA’sı laboratuvarda sıfırdan üretiliyor
Bilim dünyasında yeni dönem: İnsan DNA’sı laboratuvarda sıfırdan üretiliyor
Sputnik Türkiye
İngiltere’de başlatılan projede insan DNA’sı ilk kez sentetik olarak üretilmeye başlandı. Yaşlanmayı yavaşlatacak tedaviler ve genetik hastalıklara dirençli hücreler geliştirilecek. Ancak uzmanlar, etik risklere dikkat çekiyor.
2025-06-26T10:12+0300
2025-06-26T10:12+0300
sağlik
dna
yapay
laboratuvar
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097347003_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0008fa8de4c91e3f04b190843207e088.png
İngiltereli bilim insanları, insan genetiğinde devrim niteliğinde bir çalışmaya imza atıyor. Başlatılan yeni bir projede bilim dünyasında oldukça tartışmalı olan insan DNA'sının laboratuvar ortamında üretilmesi amaçlanıyor.İngiltere merkezli sağlık araştırmalarına odaklanan bir hayır kurumu olan Wellcome Trust'ın 10 milyon sterlinlik fonuyla başlatılan yeni araştırmada, insan DNA'sı ilk kez laboratuvar ortamında sıfırdan sentezlenmeye başlandı.Peki neden tartışmalı?Bu bilimsel atılım, beraberinde ciddi tartışmaları da getiriyor. Uzmanlar bu teknolojinin kötüye kullanılması durumunda genetik silahların, tasarım bebeklerin veya yapay insan benzeri canlıların üretiminin mümkün hale gelebileceği konusunda uyarıyor.Uzmanlar bilimin ne kadar iyi niyetli olursa olsun teknolojinin istismar edilmeye açık olduğunun altını çiziyor.'Sentetik İnsan Genomu Projesi'“Synthetic Human Genome Project” (Sentetik İnsan Genomu Projesi) olarak adlandırılan bu girişim, genetik kodun temel yapı taşları olan A, G, C ve T harflerinden yola çıkarak yapay kromozomlar oluşturmayı hedefliyor. Uzun vadede ise bu kromozomların, yaşlanma sürecini yavaşlatan tedavilerde, organ onarımlarında ve kalıtsal hastalıkların önlenmesinde kullanılması planlanıyor.Projede yer alan bilim insanları, amacın, hasar görmüş organları onarabilecek, yaşlanmayı geciktirecek ve bağışıklık sistemini güçlendirecek hücreler üretmek olduğunu belirtiyor. Projeye paralel olarak etik ve toplumsal etkilerin izlenmesi için ayrı bir sosyal bilim programı da yürütülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/bilim-insanlari-sadece-bir-kiside-gorulen-yeni-bir-kan-grubu-kesfetti-gwada-negatif-1097318759.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097347003_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ebe5c2174eda3a9cd95d860b32a42058.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
insan dna’sı, sentetik genom, yapay dna, wellcome trust, genetik tedavi, etik tartışma, insan kromozomu, dna sentezi, yapay yaşam, genetik araştırmalar
insan dna’sı, sentetik genom, yapay dna, wellcome trust, genetik tedavi, etik tartışma, insan kromozomu, dna sentezi, yapay yaşam, genetik araştırmalar

Bilim dünyasında yeni dönem: İnsan DNA’sı laboratuvarda sıfırdan üretiliyor

10:12 26.06.2025
İnsan DNA’sı laboratuvarda sıfırdan üretiliyor
İnsan DNA’sı laboratuvarda sıfırdan üretiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
Abone ol
İngiliz bilim insanları, oldukça tartışmalı bir konu olan insan DNA'sını laboratuvar ortamında oluşturma projesini başlattı. Hastalıklara dirençli hücreler üretmek amacıyla başlatılan proje bazı uzmanlar arasında etik tartışmalarına sürüklüyor.
İngiltereli bilim insanları, insan genetiğinde devrim niteliğinde bir çalışmaya imza atıyor. Başlatılan yeni bir projede bilim dünyasında oldukça tartışmalı olan insan DNA'sının laboratuvar ortamında üretilmesi amaçlanıyor.
İngiltere merkezli sağlık araştırmalarına odaklanan bir hayır kurumu olan Wellcome Trust'ın 10 milyon sterlinlik fonuyla başlatılan yeni araştırmada, insan DNA'sı ilk kez laboratuvar ortamında sıfırdan sentezlenmeye başlandı.

Peki neden tartışmalı?

Bu bilimsel atılım, beraberinde ciddi tartışmaları da getiriyor. Uzmanlar bu teknolojinin kötüye kullanılması durumunda genetik silahların, tasarım bebeklerin veya yapay insan benzeri canlıların üretiminin mümkün hale gelebileceği konusunda uyarıyor.
Uzmanlar bilimin ne kadar iyi niyetli olursa olsun teknolojinin istismar edilmeye açık olduğunun altını çiziyor.

'Sentetik İnsan Genomu Projesi'

“Synthetic Human Genome Project” (Sentetik İnsan Genomu Projesi) olarak adlandırılan bu girişim, genetik kodun temel yapı taşları olan A, G, C ve T harflerinden yola çıkarak yapay kromozomlar oluşturmayı hedefliyor. Uzun vadede ise bu kromozomların, yaşlanma sürecini yavaşlatan tedavilerde, organ onarımlarında ve kalıtsal hastalıkların önlenmesinde kullanılması planlanıyor.
Projede yer alan bilim insanları, amacın, hasar görmüş organları onarabilecek, yaşlanmayı geciktirecek ve bağışıklık sistemini güçlendirecek hücreler üretmek olduğunu belirtiyor. Projeye paralel olarak etik ve toplumsal etkilerin izlenmesi için ayrı bir sosyal bilim programı da yürütülecek.
Bilim insanları sadece bir kişide görülen yeni bir kan grubu keşfetti: 'Gwada Negatif' - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
SAĞLIK
Bilim insanları sadece bir kişide görülen yeni bir kan grubu keşfetti: 'Gwada Negatif'
Dün, 13:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала