https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/aymden-otv-muafiyetli-arac-karari-duzenleme-iptal-edildi-1097358250.html
AYM'den ÖTV muafiyetli araç kararı: Düzenleme iptal edildi
AYM'den ÖTV muafiyetli araç kararı: Düzenleme iptal edildi
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi, engelli araçlarında ÖTV muafiyeti konusunda kritik bir karara imza attı. Yüzde 90’ın altındaki engellilik oranına sahip kişilerin araçları... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T13:10+0300
2025-06-26T13:10+0300
2025-06-26T13:10+0300
ekonomi̇
anayasa mahkemesi (aym)
araç
ötv muafiyeti
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Anayasa Mahkemesi, engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası ile araç edinimine ilişkin önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, artık engellilik oranı yüzde 90’ın altındaki bireylerin araçlarını sadece kendilerinin kullanması şartı hukuka aykırı bulundu.Sınırlayıcı düzenleme i̇ptal edildiMahkeme, yüzde 90’ın altındaki malul ve engellilerin, ÖTV muafiyetli araçları sadece kendi kullanmaları şartının anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. Böylece uzun süredir tartışma konusu olan uygulamada önemli bir değişikliğe gidildi.Yeni düzenlemeyle birlikte, engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireylerin araçlarını belirli kurallar çerçevesinde başka kişiler de kullanabilecek. AYM, bu uygulamanın da eşitlik, yaşam kalitesi ve temel haklara saygı açısından daha uygun olduğuna karar verdi.Anayasa Mahkemesi'nin kararı, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/mecliste-kabul-edildi-otv-oranlari-degisiyor--1097348000.html
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engelli araçlarında ötv muafiyeti, anayasa mahkemesi engelli kararı, ötv muafiyeti iptali, yüzde 90 engelli raporu, engelli aracı kullanım hakkı, resmi gazete ötv kararı
engelli araçlarında ötv muafiyeti, anayasa mahkemesi engelli kararı, ötv muafiyeti iptali, yüzde 90 engelli raporu, engelli aracı kullanım hakkı, resmi gazete ötv kararı
AYM'den ÖTV muafiyetli araç kararı: Düzenleme iptal edildi
Anayasa Mahkemesi, engelli araçlarında ÖTV muafiyeti konusunda kritik bir karara imza attı. Yüzde 90’ın altındaki engellilik oranına sahip kişilerin araçları yalnızca kendilerinin kullanabileceğine dair düzenleme iptal edildi. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek ve kapsam genişleyecek.
Anayasa Mahkemesi, engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası ile araç edinimine ilişkin önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, artık engellilik oranı yüzde 90’ın altındaki bireylerin araçlarını sadece kendilerinin kullanması şartı hukuka aykırı bulundu.
Sınırlayıcı düzenleme i̇ptal edildi
Mahkeme, yüzde 90’ın altındaki malul ve engellilerin, ÖTV muafiyetli araçları sadece kendi kullanmaları şartının anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. Böylece uzun süredir tartışma konusu olan uygulamada önemli bir değişikliğe gidildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte, engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireylerin araçlarını belirli kurallar çerçevesinde başka kişiler de kullanabilecek. AYM, bu uygulamanın da eşitlik, yaşam kalitesi ve temel haklara saygı açısından daha uygun olduğuna karar verdi.
Anayasa Mahkemesi'nin kararı, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.