https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/aymden-otv-muafiyetli-arac-karari-duzenleme-iptal-edildi-1097358250.html

AYM'den ÖTV muafiyetli araç kararı: Düzenleme iptal edildi

AYM'den ÖTV muafiyetli araç kararı: Düzenleme iptal edildi

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi, engelli araçlarında ÖTV muafiyeti konusunda kritik bir karara imza attı. Yüzde 90’ın altındaki engellilik oranına sahip kişilerin araçları... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T13:10+0300

2025-06-26T13:10+0300

2025-06-26T13:10+0300

ekonomi̇

anayasa mahkemesi (aym)

araç

ötv muafiyeti

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Anayasa Mahkemesi, engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası ile araç edinimine ilişkin önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, artık engellilik oranı yüzde 90’ın altındaki bireylerin araçlarını sadece kendilerinin kullanması şartı hukuka aykırı bulundu.Sınırlayıcı düzenleme i̇ptal edildiMahkeme, yüzde 90’ın altındaki malul ve engellilerin, ÖTV muafiyetli araçları sadece kendi kullanmaları şartının anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. Böylece uzun süredir tartışma konusu olan uygulamada önemli bir değişikliğe gidildi.Yeni düzenlemeyle birlikte, engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireylerin araçlarını belirli kurallar çerçevesinde başka kişiler de kullanabilecek. AYM, bu uygulamanın da eşitlik, yaşam kalitesi ve temel haklara saygı açısından daha uygun olduğuna karar verdi.Anayasa Mahkemesi'nin kararı, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/mecliste-kabul-edildi-otv-oranlari-degisiyor--1097348000.html

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