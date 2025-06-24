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Çanakkale'deki yangın ormanlık alana sıçradı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor
Çanakkale'deki yangın ormanlık alana sıçradı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale sürüyor 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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Çanakkale Ezine'de Çetmi Köyü'nde tarım arazisinde bilinmeye nedenle başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradıÖğlen saatlerinde tarım arazisinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Çetmi köyünde saat 13.45'te yangın çıktığı hatırlatılarak, 7 uçak, 3 helikopter, 12 arasöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 treylerle müdahale edildiğini kaydedildi.Çanakkale-İzmir kara yolunda trafik yangının durumuna göre kontrollü sağlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/bakandan-olaganustu-sicaklik-artisi-uyarisi-en-ufak-dumanda-arayin-1097290037.html
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çanakkale yangın
çanakkale yangın

Çanakkale'deki yangın ormanlık alana sıçradı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor

16:14 24.06.2025
© Çiğdem Münibe AlyanakÇanakkale
Çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© Çiğdem Münibe Alyanak
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Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale sürüyor
Çanakkale Ezine'de Çetmi Köyü'nde tarım arazisinde bilinmeye nedenle başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.
© Çiğdem Münibe AlyanakÇanakkale
Çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
Çanakkale
© Çiğdem Münibe Alyanak

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı

Öğlen saatlerinde tarım arazisinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
© Çiğdem Münibe AlyanakÇanakkale
Çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
Çanakkale
© Çiğdem Münibe Alyanak
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Çetmi köyünde saat 13.45'te yangın çıktığı hatırlatılarak, 7 uçak, 3 helikopter, 12 arasöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 treylerle müdahale edildiğini kaydedildi.
Çanakkale-İzmir kara yolunda trafik yangının durumuna göre kontrollü sağlanıyor.
Orman Yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
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