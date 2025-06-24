https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/canakkaledeki-yangin-ormanlik-alana-sicradi-ruzgarin-etkisiyle-buyuyor-1097292290.html
Çanakkale'deki yangın ormanlık alana sıçradı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor
Çanakkale'deki yangın ormanlık alana sıçradı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor
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Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale sürüyor 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T16:14+0300
2025-06-24T16:14+0300
2025-06-24T16:14+0300
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Çanakkale Ezine'de Çetmi Köyü'nde tarım arazisinde bilinmeye nedenle başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradıÖğlen saatlerinde tarım arazisinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Çetmi köyünde saat 13.45'te yangın çıktığı hatırlatılarak, 7 uçak, 3 helikopter, 12 arasöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 treylerle müdahale edildiğini kaydedildi.Çanakkale-İzmir kara yolunda trafik yangının durumuna göre kontrollü sağlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/bakandan-olaganustu-sicaklik-artisi-uyarisi-en-ufak-dumanda-arayin-1097290037.html
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çanakkale yangın
Çanakkale'deki yangın ormanlık alana sıçradı: Rüzgarın etkisiyle büyüyor
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale sürüyor
Çanakkale Ezine'de Çetmi Köyü'nde tarım arazisinde bilinmeye nedenle başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı
Öğlen saatlerinde tarım arazisinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Çetmi köyünde saat 13.45'te yangın çıktığı hatırlatılarak, 7 uçak, 3 helikopter, 12 arasöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 treylerle müdahale edildiğini kaydedildi.
Çanakkale-İzmir kara yolunda trafik yangının durumuna göre kontrollü sağlanıyor.