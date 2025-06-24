https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/yeni-zirveyi-gordu-euro-tarihi-rekor-kirdi-1097272614.html

Yeni zirveyi gördü: Euro'dan tarihi rekor

Yeni zirveyi gördü: Euro'dan tarihi rekor

Sputnik Türkiye

euro rekor

2025-06-24T09:09+0300

2025-06-24T09:09+0300

2025-06-24T09:47+0300

ekonomi̇

euro

euro/tl

dolar

dolar/tl

rekor

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Euro'nun diğer para birimleri karşısında değerlenmesi devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde bulunması, AB ekonomisine yönelik olarak olumluya dönen görüşler, Almanya'nın dev teşviklerinin bölgeyi kalkındıracak dinamo görevi göreceğine dair beklentiler euroyu güçlü tutuyor.Euro ne kadar?Euro/TL kuru güne 45.8619'dan başladı. Gün içinde en düşük 45.8547 lira, en yüksek de 46.1721 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 46.14 liradan alıcı buluyor.Euro/dolar paritesi de 1.1608 seviyelerinde işlem görüyor. Euro'nun bu zirvenin ardından daha da yükselip yükselmeyeceği ise merak konusu.Dolar ne kadar?Dolar da kritik seviyelerde geziyor. Bir süredir temkinli adımlarla ilerleyen dolar 24 Haziran itibarıyla dolar/TL kuru 39,61 seviyesine çıkarak piyasada yeni bir zirveye ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/tarihi-zirveyi-gordu-euro-rekor-tazeledi-1096966761.html

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