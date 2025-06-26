https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/abdde-3-yil-aradan-sonra-bir-ilk-abd-ekonomisi-yuzde-05-kuculdu-1097368435.html

ABD'de 3 yıl aradan sonra bir ilk: ABD ekonomisi yüzde 0.5 küçüldü

ABD'de 3 yıl aradan sonra bir ilk: ABD ekonomisi yüzde 0.5 küçüldü

Sputnik Türkiye

ABD ekonomisi, 2025’in ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0.5 oranında küçüldü. Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T18:22+0300

2025-06-26T18:22+0300

2025-06-26T18:22+0300

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ABD ekonomisi, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 0.5 küçülerek üç yıl sonra ilk kez daraldı.Beklenmeyen bu sert düşüşün daha önce açıklanan yüzde 0.2’lik küçülme tahmininden sapma göstererek Trump’ın ticaret politikalarının ekonomik etkilerini ortaya koyduğu belirtildi. Amerikan şirketlerinin, tarifeler yürürlüğe girmeden önce mal stoklamasının bu tabloyu şekillendirdiği ifade edildi.İthalat, yüzde 37.9'la 2020'den bu yana en hızlı artışı gösterdiği ve GSYH'yı yaklaşık 4.7 puan aşağı çektiği açıklandı. Bu küçülme, ABD ekonomisinde üç yıl aradan sonra kaydedilen ilk çeyreklik daralma olurken 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2.4 büyüyen ekonomi, yönünü aşağı çevirdi.Tüketici harcamalarında da ciddi bir yavaşlama gözlendiği, bir önceki çeyrekte yüzde 4 olan harcama artışının bu dönemde yalnızca yüzde 0.5’te kaldığı ifade edildi. Ocak-Mart döneminde yıllık bazda yüzde 1.9 büyüme yaşanırken, bu oran, 2024’ün son çeyreğinde kaydedilen yüzde 2.9’luk yükselişe göre belirgin bir yavaşlamayı ortaya koyduğu belirtildi.Federal hükümet harcamalarının da düşüş göstererek, yıllık bazda yüzde 4.6 azaldığı açıklandı. ABD'de kamu harcamaları, 2022’den bu yana en sert gerilemeyi yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/abd-ile-cin-arasinda-tarife-arasinda-tarife-anlasmasi-saglandi-trump-oranlari-acikladi-1096949619.html

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