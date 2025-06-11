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ABD ile Çin arasında tarife anlaşması sağlandı: Trump oranları açıkladı, Küresel ekonomi derin nefes aldı
ABD ile Çin arasında tarife anlaşması sağlandı: Trump oranları açıkladı, Küresel ekonomi derin nefes aldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre ABD, Çin ürünlerinden yüzde 55 oranında... 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T15:31+0300
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ekonomi̇
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ABD ile Çin arasındaki uzun süredir devam eden ticaret savaşı, yeni bir döneme girdi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki ülke arasında tarife anlaşması sağlandığını duyurdu.“Çin ile yaptığımız anlaşma tamamlandı. Yüzde 55 tarife alacağız, Çin de yüzde 10 alacak,” ifadelerini kullanan Trump, yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceğini belirtti.Anlaşma ne anlama geliyor?Bu anlaşma, son yıllarda karşılıklı vergi artırımları nedeniyle gerilen ABD-Çin ticari ilişkilerinde önemli bir yumuşama anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu oranlar, tarafların iç piyasalarını koruma çabasının bir göstergesi.Özellikle ABD’nin uygulayacağı yüzde 55’lik tarife, Çin menşeli ürünlerin fiyatlarını artırabilir ve Amerikan üreticilerini avantajlı hale getirebilir. Çin’in uygulayacağı yüzde 10’luk vergi ise daha sınırlı bir etki yaratacak gibi görünüyor.
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donald trump, abd, çin, abd

ABD ile Çin arasında tarife anlaşması sağlandı: Trump oranları açıkladı, Küresel ekonomi derin nefes aldı

15:31 11.06.2025 (güncellendi: 15:34 11.06.2025)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD Çin
ABD Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre ABD, Çin ürünlerinden yüzde 55 oranında tarife alacak. Çin ise ABD ürünlerine yüzde 10 oranında vergi uygulayacak. Bu anlaşma, küresel piyasalar açısından kritik bir dönemece işaret ediyor.
ABD ile Çin arasındaki uzun süredir devam eden ticaret savaşı, yeni bir döneme girdi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki ülke arasında tarife anlaşması sağlandığını duyurdu.
“Çin ile yaptığımız anlaşma tamamlandı. Yüzde 55 tarife alacağız, Çin de yüzde 10 alacak,” ifadelerini kullanan Trump, yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceğini belirtti.

Anlaşma ne anlama geliyor?

Bu anlaşma, son yıllarda karşılıklı vergi artırımları nedeniyle gerilen ABD-Çin ticari ilişkilerinde önemli bir yumuşama anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu oranlar, tarafların iç piyasalarını koruma çabasının bir göstergesi.
Özellikle ABD’nin uygulayacağı yüzde 55’lik tarife, Çin menşeli ürünlerin fiyatlarını artırabilir ve Amerikan üreticilerini avantajlı hale getirebilir. Çin’in uygulayacağı yüzde 10’luk vergi ise daha sınırlı bir etki yaratacak gibi görünüyor.
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