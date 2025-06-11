https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/abd-ile-cin-arasinda-tarife-arasinda-tarife-anlasmasi-saglandi-trump-oranlari-acikladi-1096949619.html

ABD ile Çin arasında tarife anlaşması sağlandı: Trump oranları açıkladı, Küresel ekonomi derin nefes aldı

ABD ile Çin arasında tarife anlaşması sağlandı: Trump oranları açıkladı, Küresel ekonomi derin nefes aldı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre ABD, Çin ürünlerinden yüzde 55 oranında... 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T15:31+0300

2025-06-11T15:31+0300

2025-06-11T15:34+0300

ekonomi̇

donald trump

abd

çin

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/09/1095234999_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_57971ab08b25368defdd0841669550c2.jpg

ABD ile Çin arasındaki uzun süredir devam eden ticaret savaşı, yeni bir döneme girdi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki ülke arasında tarife anlaşması sağlandığını duyurdu.“Çin ile yaptığımız anlaşma tamamlandı. Yüzde 55 tarife alacağız, Çin de yüzde 10 alacak,” ifadelerini kullanan Trump, yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceğini belirtti.Anlaşma ne anlama geliyor?Bu anlaşma, son yıllarda karşılıklı vergi artırımları nedeniyle gerilen ABD-Çin ticari ilişkilerinde önemli bir yumuşama anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu oranlar, tarafların iç piyasalarını koruma çabasının bir göstergesi.Özellikle ABD’nin uygulayacağı yüzde 55’lik tarife, Çin menşeli ürünlerin fiyatlarını artırabilir ve Amerikan üreticilerini avantajlı hale getirebilir. Çin’in uygulayacağı yüzde 10’luk vergi ise daha sınırlı bir etki yaratacak gibi görünüyor.

abd

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, çin, abd