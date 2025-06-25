https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/iran-meclisi-uaea-ile-isbirligini-askiya-alan-tasariyi-onayladi-1097309877.html
İran Meclisi, UAEA ile işbirliğini askıya alan tasarıyı onayladı
İran Meclisi, UAEA ile işbirliğini askıya alan tasarıyı onayladı
Sputnik Türkiye
İran Meclisi’nin, ülkenin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul ettiği belirtildi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T10:20+0300
2025-06-25T10:20+0300
2025-06-25T10:16+0300
dünya
i̇ran
i̇ran meclisi
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
i̇şbirliği
askıya alma
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İran haber ajansı Nour News’un bildirdiğine göre İran Meclisi, UAEA ile işbirliğini askıya alan tasarıyı onayladı.Kabul edilen tasarıya göre, UAEA temsilcileri yalnızca İran Güvenlik Konseyi'nin onayıyla ve sadece nükleer tesislerin güvenliğinin sağlanması söz konusu olduğunda İran'ı ziyaret edebilir.Tasarıya göre, UAEA çalışanlarının İran’ın nükleer tesislerini denetlemesine yasak getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trumpin-irana-saldiri-karari-avrupa-liderlerini-haberdar-etmedi-1097309382.html
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i̇ran, i̇ran meclisi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), i̇şbirliği, askıya alma
i̇ran, i̇ran meclisi, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), i̇şbirliği, askıya alma
İran Meclisi, UAEA ile işbirliğini askıya alan tasarıyı onayladı
İran Meclisi’nin, ülkenin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul ettiği belirtildi.
İran haber ajansı Nour News’un bildirdiğine göre İran Meclisi, UAEA ile işbirliğini askıya alan tasarıyı onayladı.
Kabul edilen tasarıya göre, UAEA temsilcileri yalnızca İran Güvenlik Konseyi'nin onayıyla ve sadece nükleer tesislerin güvenliğinin sağlanması söz konusu olduğunda İran'ı ziyaret edebilir.
Tasarıya göre, UAEA çalışanlarının İran’ın nükleer tesislerini denetlemesine yasak getirildi.