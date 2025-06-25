Bence bu savaşlar esas olarak ekonomik hayatta kalma mücadelesiyle ilgili. BRICS çeşitli projeler uyguluyor, banka işliyor, birlik gelişiyor ve bana öyle geliyor ki İsrail'de sadece bu ülkenin toprakları kontrol etme yeteneğini değil, aynı zamanda BRICS'in taşa mı yoksa kile mi dayandığını, yani BRICS'in gerçekten bir geleceği olup olmadığını da test ediliyor. Çünkü gerçekse, G7'ye ne olacak? Burasının, BRICS'in yaşayabilirliğinin test edildiği bir alan olduğunu söylediğimde haklı olup olmadığımı göreceğiz. Yüz milyonluk bir halkın kalbine vuruyorlar. Oysa bu halk Rusya-İran-Çin üçgeninde BRICS'in en önemli parçası.