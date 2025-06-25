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Ünlü yönetmen Kusturica’dan Ermenistan ve Ortadoğu'daki olaylara tepki: 'BRICS'i sınıyorlar'
Ünlü yönetmen Kusturica’dan Ermenistan ve Ortadoğu'daki olaylara tepki: 'BRICS'i sınıyorlar'
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın karşıt görüşe sahip herkesi cezalandırdığına dikkat çeken Emir Kurturica, Ortadoğu’daki olayların her şeyden önce BRICS... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
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Sırp yönetmen Emir Kusturica, Sputnik’e açıklamasında, Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik baskıyı değerlendirdi.Kusturica, “Paşinyan'ın Ermenistan'da ne yaptığını, karşıt görüşe nasıl ceza verdiğini görüyorsunuz” diyerek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:‘Ortadoğu’da yaşananlar 3. Dünya Savaşı değil’İsrail ve İran arasındaki çatışmaya da değinen ünlü yönetmen, “Bu, 3. Dünya Savaşı değil, BRICS’in dayanıklılık testi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
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Ünlü yönetmen Kusturica’dan Ermenistan ve Ortadoğu'daki olaylara tepki: 'BRICS'i sınıyorlar'

13:04 25.06.2025
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Vyacheslav ProkofievSPIEF-2024 konukları
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın karşıt görüşe sahip herkesi cezalandırdığına dikkat çeken Emir Kurturica, Ortadoğu’daki olayların her şeyden önce BRICS için dayanıklılık testi olduğunu söyledi.
Sırp yönetmen Emir Kusturica, Sputnik’e açıklamasında, Ermeni Apostolik Kilisesi’ne yönelik baskıyı değerlendirdi.
Kusturica, “Paşinyan'ın Ermenistan'da ne yaptığını, karşıt görüşe nasıl ceza verdiğini görüyorsunuz” diyerek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Oysa Ermeni Apostolik Kilisesi, Kudüs dışındaki ilk Hristiyan kilise. Paşinyan'ın NATO'nun başlıca ve en önemli düşmanı olan Ortodoks Kilisesi'ne saldırması tesadüf değil. Görünüşe göre teknesini ABD Altıncı Filosu'na bağlamış, ancak Altıncı Filo'nun bu tekneyi alabora olmadan çekip çekemeyeceği bilinmiyor.

‘Ortadoğu’da yaşananlar 3. Dünya Savaşı değil’

İsrail ve İran arasındaki çatışmaya da değinen ünlü yönetmen, “Bu, 3. Dünya Savaşı değil, BRICS’in dayanıklılık testi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bence bu savaşlar esas olarak ekonomik hayatta kalma mücadelesiyle ilgili. BRICS çeşitli projeler uyguluyor, banka işliyor, birlik gelişiyor ve bana öyle geliyor ki İsrail'de sadece bu ülkenin toprakları kontrol etme yeteneğini değil, aynı zamanda BRICS'in taşa mı yoksa kile mi dayandığını, yani BRICS'in gerçekten bir geleceği olup olmadığını da test ediliyor. Çünkü gerçekse, G7'ye ne olacak? Burasının, BRICS'in yaşayabilirliğinin test edildiği bir alan olduğunu söylediğimde haklı olup olmadığımı göreceğiz. Yüz milyonluk bir halkın kalbine vuruyorlar. Oysa bu halk Rusya-İran-Çin üçgeninde BRICS'in en önemli parçası.
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