https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/unlu-spor-spikeri-sabri-ugan-hayatini-kaybetti-1097323635.html

Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiği iddiasına açıklama

Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiği iddiasına açıklama

Sputnik Türkiye

Sabah saatlerinde sosyal medyada dolaşıma giren haberlerde, ünlü spor spikeri Sabri Ugan’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öne sürüldü. Peki, Sabri Ugan öldü mü, hastalığı ne? Net açıklama geldi

2025-06-25T14:29+0300

2025-06-25T14:29+0300

2025-06-25T14:49+0300

yaşam

sabri ugan

ertem şener

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Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan ve sabah saatlerinde entübe edilen ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği iddia edildi. Spor spikeri Ertem Şener ise sosyal medyasından bu iddiaları yalanladı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi. Şener yaptığı paylaşımda, "Adamın 3 tane çocuğu var, eşi var. Böyle sorumsuzluk olamaz. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadelerini kullandı. Oğlundan açıklama geldiSabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, babasının hayatını kaybettiğine dair çıkan iddiaları yalanladı.Ugan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:"Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Saygılarımla."Kanser olduğunu açıklamıştıÜnlü spiker Sabri Ugan, 17 Haziran'da yaptığı açıklamada 'Size gecikmiş bir açıklama borcum var' diyerek kansere yakalandığını ve tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı.Sabri Ugan kimdir?Türk spor medyasının deneyimli isimlerinden olan Sabri Ugan, özellikle Galatasaray'ın Avrupa'daki karşılaşmalarındaki anlatımlarıyla spor tutkunlarının hafızasında yer alan bir isim. Uzun yıllar Star TV'de çalışmalarını sürdüren Ugan, Radyospor ve TGRT'de de çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor. Ugan 1963 doğumlu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/unlu-spiker-sabri-uganin-saglik-durumuna-iliskin-oglundan-kritik-aciklama-dualarinizi-eksik-etmeyin-1097314671.html

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