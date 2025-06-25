https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/unlu-spor-spikeri-sabri-ugan-hayatini-kaybetti-1097323635.html
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiği iddiasına açıklama
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiği iddiasına açıklama
Sputnik Türkiye
Sabah saatlerinde sosyal medyada dolaşıma giren haberlerde, ünlü spor spikeri Sabri Ugan’ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öne sürüldü. Peki, Sabri Ugan öldü mü, hastalığı ne? Net açıklama geldi
2025-06-25T14:29+0300
2025-06-25T14:29+0300
2025-06-25T14:49+0300
yaşam
sabri ugan
ertem şener
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Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan ve sabah saatlerinde entübe edilen ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği iddia edildi. Spor spikeri Ertem Şener ise sosyal medyasından bu iddiaları yalanladı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi. Şener yaptığı paylaşımda, "Adamın 3 tane çocuğu var, eşi var. Böyle sorumsuzluk olamaz. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadelerini kullandı. Oğlundan açıklama geldiSabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, babasının hayatını kaybettiğine dair çıkan iddiaları yalanladı.Ugan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:"Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Saygılarımla."Kanser olduğunu açıklamıştıÜnlü spiker Sabri Ugan, 17 Haziran'da yaptığı açıklamada 'Size gecikmiş bir açıklama borcum var' diyerek kansere yakalandığını ve tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı.Sabri Ugan kimdir?Türk spor medyasının deneyimli isimlerinden olan Sabri Ugan, özellikle Galatasaray'ın Avrupa'daki karşılaşmalarındaki anlatımlarıyla spor tutkunlarının hafızasında yer alan bir isim. Uzun yıllar Star TV'de çalışmalarını sürdüren Ugan, Radyospor ve TGRT'de de çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor. Ugan 1963 doğumlu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/unlu-spiker-sabri-uganin-saglik-durumuna-iliskin-oglundan-kritik-aciklama-dualarinizi-eksik-etmeyin-1097314671.html
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sabri ugan, sabri ugan hayatını kaybetti, sabri ugan öldü mü, sabri ugan kaç yaşında, sabri ugan kimdir, sabri ugan kanser mi, sabri ugan öldü iddiası
sabri ugan, sabri ugan hayatını kaybetti, sabri ugan öldü mü, sabri ugan kaç yaşında, sabri ugan kimdir, sabri ugan kanser mi, sabri ugan öldü iddiası
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiği iddiasına açıklama
14:29 25.06.2025 (güncellendi: 14:49 25.06.2025)
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın "hayatını kaybettiği" iddiası sosyal medyada yayıldı. Ancak yakın arkadaşı Ertem Şener, bu haberleri yalanlayarak Ugan'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Ugan'ın oğlu tarafından yapılan açıklamada ise "Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin" denildi.
Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan ve sabah saatlerinde entübe edilen ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği iddia edildi. Spor spikeri Ertem Şener ise sosyal medyasından bu iddiaları yalanladı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi. Şener yaptığı paylaşımda, "Adamın 3 tane çocuğu var, eşi var. Böyle sorumsuzluk olamaz. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, babasının hayatını kaybettiğine dair çıkan iddiaları yalanladı.
Ugan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Saygılarımla."
Kanser olduğunu açıklamıştı
Ünlü spiker Sabri Ugan, 17 Haziran'da yaptığı açıklamada 'Size gecikmiş bir açıklama borcum var' diyerek kansere yakalandığını ve tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı.
Türk spor medyasının deneyimli isimlerinden olan Sabri Ugan, özellikle Galatasaray'ın Avrupa'daki karşılaşmalarındaki anlatımlarıyla spor tutkunlarının hafızasında yer alan bir isim. Uzun yıllar Star TV'de çalışmalarını sürdüren Ugan, Radyospor ve TGRT'de de çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor. Ugan 1963 doğumlu.