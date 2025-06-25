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Ünlü spiker Sabri Ugan entübe edildi: Oğlu dua istemişti
Ünlü spiker Sabri Ugan entübe edildi: Oğlu dua istemişti
Sputnik Türkiye
Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan ünlü spiker Sabri Ugan'ın yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği belirtildi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T12:06+0300
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spor
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kanser
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Kansere yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklayan ünlü spiker Sabri Ugan yoğun bakıma alındı. Ugan'ın oglu Doruk Ugan yaptığı açıklamada, "Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı. 62 yaşındaki spikerin beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği öğrenildi.Kanser olduğunu açıklamıştıÜnlü spiker Sabri Ugan, 17 Haziran'da yaptığı açıklamada 'Size gecikmiş bir açıklama borcum var' diyerek kansere yakalandığını ve tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı. Ugan'ın açıklamasının ardından bir çok ünlü isim destek mesajları paylaşırken, Ugan’ın oğlu Doruk Ugan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının son durumunu açıkladı.'Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor'Doruk Ugan yaptığı paylaşımda, babası Sabri Ugan'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtirken şunları dile getirdi: Sabri Ugan kimdir?Türk spor medyasının deneyimli isimlerinden olan Sabri Ugan, özellikle Galatasaray'ın Avrupa'daki karşılaşmalarındaki anlatımlarıyla spor tutkunlarının hafızasında yer alan bir isim. Uzun yıllar Star TV'de çalışmalarını sürdüren Ugan, Radyospor ve TGRT'de de çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor. Ugan 1963 doğumlu.
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sabri ugan kimdir, sabri ugan ne hastası, sabri ugan kaç yaşında, sabri ugan yoğun bakımda, sabri ugan entübe
sabri ugan kimdir, sabri ugan ne hastası, sabri ugan kaç yaşında, sabri ugan yoğun bakımda, sabri ugan entübe

Ünlü spiker Sabri Ugan entübe edildi: Oğlu dua istemişti

12:06 25.06.2025 (güncellendi: 13:06 25.06.2025)
© Fotoğraf : Sabri Ugan XSabri Ugan
Sabri Ugan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© Fotoğraf : Sabri Ugan X
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Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan ünlü spiker Sabri Ugan'ın yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği belirtildi.
Kansere yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklayan ünlü spiker Sabri Ugan yoğun bakıma alındı. Ugan'ın oglu Doruk Ugan yaptığı açıklamada, "Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı. 62 yaşındaki spikerin beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği öğrenildi.

Kanser olduğunu açıklamıştı

Ünlü spiker Sabri Ugan, 17 Haziran'da yaptığı açıklamada 'Size gecikmiş bir açıklama borcum var' diyerek kansere yakalandığını ve tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı. Ugan'ın açıklamasının ardından bir çok ünlü isim destek mesajları paylaşırken, Ugan’ın oğlu Doruk Ugan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının son durumunu açıkladı.

'Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor'

Doruk Ugan yaptığı paylaşımda, babası Sabri Ugan'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtirken şunları dile getirdi:
"Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp hâlini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor."

Sabri Ugan kimdir?

Türk spor medyasının deneyimli isimlerinden olan Sabri Ugan, özellikle Galatasaray'ın Avrupa'daki karşılaşmalarındaki anlatımlarıyla spor tutkunlarının hafızasında yer alan bir isim. Uzun yıllar Star TV'de çalışmalarını sürdüren Ugan, Radyospor ve TGRT'de de çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor. Ugan 1963 doğumlu.
Sabri Ugan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
TÜRKİYE
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan kanser olduğunu açıkladı
17 Haziran , 21:06
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