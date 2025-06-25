https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/unlu-spiker-sabri-uganin-saglik-durumuna-iliskin-oglundan-kritik-aciklama-dualarinizi-eksik-etmeyin-1097314671.html

Ünlü spiker Sabri Ugan entübe edildi: Oğlu dua istemişti

Ünlü spiker Sabri Ugan entübe edildi: Oğlu dua istemişti

Sputnik Türkiye

Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan ünlü spiker Sabri Ugan'ın yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği belirtildi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T12:06+0300

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spor

spiker

sabri ugan

kanser

kanser tedavisi

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Kansere yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklayan ünlü spiker Sabri Ugan yoğun bakıma alındı. Ugan'ın oglu Doruk Ugan yaptığı açıklamada, "Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı. 62 yaşındaki spikerin beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği öğrenildi.Kanser olduğunu açıklamıştıÜnlü spiker Sabri Ugan, 17 Haziran'da yaptığı açıklamada 'Size gecikmiş bir açıklama borcum var' diyerek kansere yakalandığını ve tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı. Ugan'ın açıklamasının ardından bir çok ünlü isim destek mesajları paylaşırken, Ugan’ın oğlu Doruk Ugan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının son durumunu açıkladı.'Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor'Doruk Ugan yaptığı paylaşımda, babası Sabri Ugan'ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtirken şunları dile getirdi: Sabri Ugan kimdir?Türk spor medyasının deneyimli isimlerinden olan Sabri Ugan, özellikle Galatasaray'ın Avrupa'daki karşılaşmalarındaki anlatımlarıyla spor tutkunlarının hafızasında yer alan bir isim. Uzun yıllar Star TV'de çalışmalarını sürdüren Ugan, Radyospor ve TGRT'de de çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor. Ugan 1963 doğumlu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/unlu-spor-spikeri-sabri-ugan-kanser-oldugunu-acikladi-1097097633.html

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