https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/unlu-spor-spikeri-sabri-ugan-kanser-oldugunu-acikladi-1097097633.html
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan kanser olduğunu açıkladı
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan kanser olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü spiker Sabri Ugan, kanser tedavisi gördüğünü duyurarak birinci kemoterapi sürecini tamamladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 62... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T21:06+0300
2025-06-17T21:06+0300
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Ünlü spiker Sabri Ugan, kemoterapi tedavisinin ilk aşamasını tamamladığını duygusal bir paylaşımla kamuoyuyla paylaştı.Sosyal medya hesabından Ugan ''Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Evet, yaklaşık 3 aydır sosyal medyada beni görmüyorsunuz. Bunun birkaç sebebi var ama en önemlisi sağlık sorunlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var. Ama bu benim hikayem değil, bu 11. katın hikayesi. Şimdi size anlatayım, dinlemek isterseniz tabii... Teşhis kondu. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Ama moralim hiç bozuk değil. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Neden? Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim'' dedi.Kanser tedavisine hastanede devam edildiğini açıklayan Sabri Ugan, takipçilerine iyi dilekleri için teşekkürlerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/joe-biden-ile-gundeme-gelmisti-kemiklere-kadar-yayilan-prostat-kanseri-icin-erken-tani-imkansiz-1096783977.html
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kanser, kanser tedavisi, dünya kanser günü, kanser ilacı, kan testiyle kanser teşhisi, kolorektal kanser, spor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan kanser olduğunu açıkladı
Ünlü spiker Sabri Ugan, kanser tedavisi gördüğünü duyurarak birinci kemoterapi sürecini tamamladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 62 yaşındaki Ugan, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Destek mesajlarıyla moral bulduğunu belirten Ugan, tedaviye umutla devam ettiğini söyledi.
Ünlü spiker Sabri Ugan, kemoterapi tedavisinin ilk aşamasını tamamladığını duygusal bir paylaşımla kamuoyuyla paylaştı.
Sosyal medya hesabından Ugan ''Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Evet, yaklaşık 3 aydır sosyal medyada beni görmüyorsunuz. Bunun birkaç sebebi var ama en önemlisi sağlık sorunlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var. Ama bu benim hikayem değil, bu 11. katın hikayesi. Şimdi size anlatayım, dinlemek isterseniz tabii... Teşhis kondu. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Ama moralim hiç bozuk değil. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Neden? Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim'' dedi.
Kanser tedavisine hastanede devam edildiğini açıklayan Sabri Ugan, takipçilerine iyi dilekleri için teşekkürlerini iletti.