https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/unlu-oyuncu-ezgi-mola-acikladi-iki-yillik-evlilik-bitiyor-1097331217.html
Ünlü oyuncu Ezgi Mola açıkladı: İki yıllık evlilik bitiyor
Ünlü oyuncu Ezgi Mola açıkladı: İki yıllık evlilik bitiyor
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, iki yıl önce evlendiği Mustafa Aksakallı ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T17:50+0300
2025-06-25T17:50+0300
2025-06-25T17:50+0300
yaşam
ezgi mola
boşanma
evlilik
mustafa aksakallı
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İki yıl önce evlenen ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı çifti boşanma kararı aldı. Kararı Mola sosyal medya hesabından duyurdu. Kendi açıkladıDört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 2023 yılında evlenen ve geçen kasım ayında Can ismini verdikleri bebeklerini dünyaya getiren ünlü oyuncu Ezgi Mola, boşanma kararı aldıklarını duyurdu.Mola sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık" derken, "Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar veremeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/evlenmeden-once-telefon-hediye-etti-icinden-casus-yazilim-cikti-konusmalari-kaydeden-es-suclu-1097287970.html
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ezgi mola, boşanma, evlilik, mustafa aksakallı
ezgi mola, boşanma, evlilik, mustafa aksakallı
Ünlü oyuncu Ezgi Mola açıkladı: İki yıllık evlilik bitiyor
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, iki yıl önce evlendiği Mustafa Aksakallı ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı.
İki yıl önce evlenen ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı çifti boşanma kararı aldı. Kararı Mola sosyal medya hesabından duyurdu.
Dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 2023 yılında evlenen ve geçen kasım ayında Can ismini verdikleri bebeklerini dünyaya getiren ünlü oyuncu Ezgi Mola, boşanma kararı aldıklarını duyurdu.
Mola sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık" derken, "Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar veremeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın." ifadelerini kullandı.