https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/unlu-oyuncu-ezgi-mola-acikladi-iki-yillik-evlilik-bitiyor-1097331217.html

Ünlü oyuncu Ezgi Mola açıkladı: İki yıllık evlilik bitiyor

Ünlü oyuncu Ezgi Mola açıkladı: İki yıllık evlilik bitiyor

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, iki yıl önce evlendiği Mustafa Aksakallı ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T17:50+0300

2025-06-25T17:50+0300

2025-06-25T17:50+0300

yaşam

ezgi mola

boşanma

evlilik

mustafa aksakallı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097330891_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_3826d3ce3e6acb218df7a65007c6a453.jpg

İki yıl önce evlenen ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı çifti boşanma kararı aldı. Kararı Mola sosyal medya hesabından duyurdu. Kendi açıkladıDört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 2023 yılında evlenen ve geçen kasım ayında Can ismini verdikleri bebeklerini dünyaya getiren ünlü oyuncu Ezgi Mola, boşanma kararı aldıklarını duyurdu.Mola sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık" derken, "Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar veremeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/evlenmeden-once-telefon-hediye-etti-icinden-casus-yazilim-cikti-konusmalari-kaydeden-es-suclu-1097287970.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ezgi mola, boşanma, evlilik, mustafa aksakallı