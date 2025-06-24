Evlenmeden önce telefon hediye etti, içinden casus yazılım çıktı: Konuşmaları kaydeden eş suçlu bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Fatih Altaylı’nın sözleri tarihi bir anekdot içeriyordu'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda forma zorunluluğu geri geliyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
6 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İran’dan Hürmüz Boğazı hamlesi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
16 milyar veri açığa çıktı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı pazaryerlerinden günümüze bir mecaz
15:15
3 dk
SESLİ HABER
Politico: Trump, Avrupa internetinin fişini çekebilir
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Amerikancılık yaparken İsrail karşıtı olamazsınız'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Yalanla ışık kapatılmaz: Güneş balçıkla sıvanmaz’
18:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
'İran saldırılarında hedefin nükleerden çok daha fazlası olduğunu görüyoruz'
19:08
82 dk
SESLİ HABER
Trump’ın ikiyüzlülüğü: İran’ı nasıl vurdular
20:41
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
22:34
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika'nın hayat damarları petrolle ilgilidir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Gürer: Zeytinliklerin madene açılması bir katliam
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ilgın Su: 'Babam kendi kuşağının babasıydı'
11:05
69 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Oyuncu Ahmet Dursun: 'Çocukluğumda okulda çok zor zamanlar geçirdim'
12:15
73 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Orhun Yazıtlarından, Ahilik teşkilatına dayanışmanın hikâyesi
14:05
2 dk
TARİHTE BUGÜN
9 Mayıs Zafer Günü Geçit Törenleri'nin ilkinde neler oldu?
14:32
3 dk
ANKARA FARKI
İran-İsrail çatışmasında ateşkes süreci
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/evlenmeden-once-telefon-hediye-etti-icinden-casus-yazilim-cikti-konusmalari-kaydeden-es-suclu-1097287970.html
Evlenmeden önce telefon hediye etti, içinden casus yazılım çıktı: Konuşmaları kaydeden eş suçlu bulundu
Evlenmeden önce telefon hediye etti, içinden casus yazılım çıktı: Konuşmaları kaydeden eş suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
Evlilik öncesi hediye ettiği telefona casus yazılım yükleyen ve konuşmalarını kaydeden kişi hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Sanığın... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T14:11+0300
2025-06-24T14:11+0300
türki̇ye
boşanma
boşanma davası
boşanmak
yargıtay
ankara
casus
casus yazılım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_303:0:1103:450_1920x0_80_0_0_3cda9d0b327d51088d10952c6754a087.jpg
Ankara'da yaşayan bir kişi, evlenmeden önce eşine cep telefonu hediye etti. Telefonda yüklü casus yazılım sayesinde yapılan konuşmaları kaydeden kişi, kayıtları babasına da dinletti.Yazılımı fark ettiEvlenmelerinin ardından durumun farkına varan eş, mağdur edildiğini savunarak şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma sonucu sanık, Türk Ceza Kanunu'nun 132/1. maddesi uyarınca "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay, aynı kanunun 132/2. maddesi uyarınca da "haberleşmenin gizliliğini ifşa etmek" suçundan yine 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Yerel mahkeme kararına yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, eylemin suç oluşturmadığı gerekçesiyle sanık hakkında beraat hükmü kurdu.Temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılması yönünde tebliğname hazırladı.Yargıtay kararı bozduDosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eylemin suç oluşturduğuna kanaat getirerek, istinaf kararını hukuka aykırı buldu ve bozdu.Kararın gerekçesi ne?Dairenin kararında, kişilere ait bilgi, düşünce, duygu ve tutumlarının; özel hayata ilişkin olsun ya da olmasın, başka kişi veya kişiler tarafından, özel bir çaba gösterilerek, doğrudan veya dolaylı şekilde okunmak veya dinlenmek suretiyle öğrenilmesinin, TCK'nin 132. maddesinde suç olarak düzenlendiği ifade edildi.Dosya kapsamına göre, sanığın evlenmeden önce eşine hediye ettiği telefona casus program yüklediği, bu yolla haberleşme içeriklerini kaydettiği ve babasına dinlettiği aktarılan kararda, eylemin TCK'nin 132. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "haberleşmenin gizliliğini ihlal", aynı maddenin 2. fıkrasında düzenlenen "haberleşmenin gizliliğini ifşa" suçlarını oluşturduğu kaydedildi.İstinaf mahkemesince, eylemin suç olduğunun gözetilmeden, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verildiğine işaret edilen kararda, bunun hukuka aykırı olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/yargitaydan-emsal-yillik-izin-karari-sureyi-kaciran-ucretini-alamayacak-1096935221.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_403:0:1003:450_1920x0_80_0_0_d550c006fb8ae7ee0a0727000270f69d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yargıtay kararı, casus yazılım, eş takibi, haberleşmenin gizliliğini ihlal, tck 132, telefon dinleme suçu, casus yazılım cezası, mahkeme kararı, emsal karar, özel hayatın gizliliği, ceza hukuku, ankara mahkemesi
yargıtay kararı, casus yazılım, eş takibi, haberleşmenin gizliliğini ihlal, tck 132, telefon dinleme suçu, casus yazılım cezası, mahkeme kararı, emsal karar, özel hayatın gizliliği, ceza hukuku, ankara mahkemesi

Evlenmeden önce telefon hediye etti, içinden casus yazılım çıktı: Konuşmaları kaydeden eş suçlu bulundu

14:11 24.06.2025
boşanma
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
Abone ol
Evlilik öncesi hediye ettiği telefona casus yazılım yükleyen ve konuşmalarını kaydeden kişi hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Sanığın "haberleşmenin gizliliğini ihlal ve ifşa" suçlarından cezalandırılması gerektiğine hükmedildi.
Ankara'da yaşayan bir kişi, evlenmeden önce eşine cep telefonu hediye etti. Telefonda yüklü casus yazılım sayesinde yapılan konuşmaları kaydeden kişi, kayıtları babasına da dinletti.

Yazılımı fark etti

Evlenmelerinin ardından durumun farkına varan eş, mağdur edildiğini savunarak şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma sonucu sanık, Türk Ceza Kanunu'nun 132/1. maddesi uyarınca "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay, aynı kanunun 132/2. maddesi uyarınca da "haberleşmenin gizliliğini ifşa etmek" suçundan yine 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yerel mahkeme kararına yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, eylemin suç oluşturmadığı gerekçesiyle sanık hakkında beraat hükmü kurdu.
Temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılması yönünde tebliğname hazırladı.

Yargıtay kararı bozdu

Dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eylemin suç oluşturduğuna kanaat getirerek, istinaf kararını hukuka aykırı buldu ve bozdu.

Kararın gerekçesi ne?

Dairenin kararında, kişilere ait bilgi, düşünce, duygu ve tutumlarının; özel hayata ilişkin olsun ya da olmasın, başka kişi veya kişiler tarafından, özel bir çaba gösterilerek, doğrudan veya dolaylı şekilde okunmak veya dinlenmek suretiyle öğrenilmesinin, TCK'nin 132. maddesinde suç olarak düzenlendiği ifade edildi.
Dosya kapsamına göre, sanığın evlenmeden önce eşine hediye ettiği telefona casus program yüklediği, bu yolla haberleşme içeriklerini kaydettiği ve babasına dinlettiği aktarılan kararda, eylemin TCK'nin 132. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "haberleşmenin gizliliğini ihlal", aynı maddenin 2. fıkrasında düzenlenen "haberleşmenin gizliliğini ifşa" suçlarını oluşturduğu kaydedildi.
İstinaf mahkemesince, eylemin suç olduğunun gözetilmeden, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verildiğine işaret edilen kararda, bunun hukuka aykırı olduğu bildirildi.
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
TÜRKİYE
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Süreyi kaçıran ücretini alamayacak
11 Haziran , 10:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала