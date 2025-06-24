https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/evlenmeden-once-telefon-hediye-etti-icinden-casus-yazilim-cikti-konusmalari-kaydeden-es-suclu-1097287970.html

Evlenmeden önce telefon hediye etti, içinden casus yazılım çıktı: Konuşmaları kaydeden eş suçlu bulundu

Evlenmeden önce telefon hediye etti, içinden casus yazılım çıktı: Konuşmaları kaydeden eş suçlu bulundu

Sputnik Türkiye

Evlilik öncesi hediye ettiği telefona casus yazılım yükleyen ve konuşmalarını kaydeden kişi hakkında verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Sanığın... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T14:11+0300

2025-06-24T14:11+0300

2025-06-24T14:11+0300

türki̇ye

boşanma

boşanma davası

boşanmak

yargıtay

ankara

casus

casus yazılım

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Ankara'da yaşayan bir kişi, evlenmeden önce eşine cep telefonu hediye etti. Telefonda yüklü casus yazılım sayesinde yapılan konuşmaları kaydeden kişi, kayıtları babasına da dinletti.Yazılımı fark ettiEvlenmelerinin ardından durumun farkına varan eş, mağdur edildiğini savunarak şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma sonucu sanık, Türk Ceza Kanunu'nun 132/1. maddesi uyarınca "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay, aynı kanunun 132/2. maddesi uyarınca da "haberleşmenin gizliliğini ifşa etmek" suçundan yine 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Yerel mahkeme kararına yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, eylemin suç oluşturmadığı gerekçesiyle sanık hakkında beraat hükmü kurdu.Temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılması yönünde tebliğname hazırladı.Yargıtay kararı bozduDosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eylemin suç oluşturduğuna kanaat getirerek, istinaf kararını hukuka aykırı buldu ve bozdu.Kararın gerekçesi ne?Dairenin kararında, kişilere ait bilgi, düşünce, duygu ve tutumlarının; özel hayata ilişkin olsun ya da olmasın, başka kişi veya kişiler tarafından, özel bir çaba gösterilerek, doğrudan veya dolaylı şekilde okunmak veya dinlenmek suretiyle öğrenilmesinin, TCK'nin 132. maddesinde suç olarak düzenlendiği ifade edildi.Dosya kapsamına göre, sanığın evlenmeden önce eşine hediye ettiği telefona casus program yüklediği, bu yolla haberleşme içeriklerini kaydettiği ve babasına dinlettiği aktarılan kararda, eylemin TCK'nin 132. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "haberleşmenin gizliliğini ihlal", aynı maddenin 2. fıkrasında düzenlenen "haberleşmenin gizliliğini ifşa" suçlarını oluşturduğu kaydedildi.İstinaf mahkemesince, eylemin suç olduğunun gözetilmeden, yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verildiğine işaret edilen kararda, bunun hukuka aykırı olduğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/yargitaydan-emsal-yillik-izin-karari-sureyi-kaciran-ucretini-alamayacak-1096935221.html

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