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2025-YKS soru ve cevap anahtarları yayımlandı

2025-YKS soru ve cevap anahtarları yayımlandı

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı... 22.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-22T19:02+0300

2025-06-22T19:02+0300

2025-06-22T19:45+0300

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2025-YKS oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) son oturumu bugün saat 17.45’te tamamlandı. Üç oturum halinde gerçekleşen sınavda, yaklaşık 1 milyon aday ilk kez YKS heyecanı yaşadı. Soru ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.Öğrenciler ve aileleri, şimdi 22 Temmuz’da açıklanacak sınav sonuçlarına odaklandı. ÖSYM, sınav sonuçlarının internet üzerinden erişime açılacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/yks-soru-ve-cevap-anahtarlari-ne-zaman-aciklanir-1097225977.html

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