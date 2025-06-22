https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/2025-yks-soru-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1097231215.html
2025-YKS soru ve cevap anahtarları yayımlandı
2025-YKS soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı... 22.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-22T19:02+0300
2025-06-22T19:02+0300
2025-06-22T19:45+0300
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2025-YKS oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) son oturumu bugün saat 17.45’te tamamlandı. Üç oturum halinde gerçekleşen sınavda, yaklaşık 1 milyon aday ilk kez YKS heyecanı yaşadı. Soru ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.Öğrenciler ve aileleri, şimdi 22 Temmuz’da açıklanacak sınav sonuçlarına odaklandı. ÖSYM, sınav sonuçlarının internet üzerinden erişime açılacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/yks-soru-ve-cevap-anahtarlari-ne-zaman-aciklanir-1097225977.html
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ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yks 2025 sınav ücretleri, yks 2025, yks spor bilimleri , sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, ortak sınav , ortak sınav takvimi
ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yks 2025 sınav ücretleri, yks 2025, yks spor bilimleri , sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, ortak sınav , ortak sınav takvimi
2025-YKS soru ve cevap anahtarları yayımlandı
19:02 22.06.2025 (güncellendi: 19:45 22.06.2025)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı. Adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına ait sorulara ve cevap anahtarlarına internetten ulaşabileceği belirtildi.
2025-YKS oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) son oturumu bugün saat 17.45’te
tamamlandı. Üç oturum halinde gerçekleşen sınavda, yaklaşık 1 milyon aday ilk kez YKS heyecanı yaşadı. Soru ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesi
üzerinden erişime açıldı.
Öğrenciler ve aileleri, şimdi 22 Temmuz’da açıklanacak sınav sonuçlarına odaklandı. ÖSYM, sınav sonuçlarının internet üzerinden erişime açılacağını duyurdu.