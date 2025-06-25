https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trumpin-mesajini-yayinlamasi-skandalina-tepki-gosteren-gazeteciye-nato-genel-sekreteri-rutte-boyle-1097327797.html

Trump'ın, mesajını yayınlaması skandalına tepki gösteren gazeteciye NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Böyle konuşmam doğru'

Trump'ın, mesajını yayınlaması skandalına tepki gösteren gazeteciye NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Böyle konuşmam doğru'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin özel mesajını ekran görüntüsü paylaşarak ifşa etmişti. NATO Zirvesi'nde gazetecilerin bu mesajı absürt... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T16:12+0300

2025-06-25T16:12+0300

2025-06-25T16:12+0300

nato

dünya

mark rutte

donald trump

mesaj

ekran görüntüsü

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NATO Genel Sekreteri Rutte gazetecinin sorduğu "Trump'ın sizin özel mesajınızı yayınlamasıyla gördük ki oldukça 'samimi' konuşuyorsunuz, sizce bu sizin pozisyonunuzda olan biri için doğru mu?" sorusuna yanıt verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/2026-nato-zirvesi-turkiyede-olacak-1097326585.html

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2025

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Sputnik Türkiye

nato, mark rutte, donald trump, mesaj, ekran görüntüsü