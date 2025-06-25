https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trumpin-mesajini-yayinlamasi-skandalina-tepki-gosteren-gazeteciye-nato-genel-sekreteri-rutte-boyle-1097327797.html
Trump'ın, mesajını yayınlaması skandalına tepki gösteren gazeteciye NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Böyle konuşmam doğru'
Trump'ın, mesajını yayınlaması skandalına tepki gösteren gazeteciye NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Böyle konuşmam doğru'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin özel mesajını ekran görüntüsü paylaşarak ifşa etmişti. NATO Zirvesi'nde gazetecilerin bu mesajı absürt... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T16:12+0300
2025-06-25T16:12+0300
2025-06-25T16:12+0300
nato
dünya
mark rutte
donald trump
mesaj
ekran görüntüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092715501_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_1cba06f7eccf26cf7d032529e5aa0b34.jpg
NATO Genel Sekreteri Rutte gazetecinin sorduğu "Trump'ın sizin özel mesajınızı yayınlamasıyla gördük ki oldukça 'samimi' konuşuyorsunuz, sizce bu sizin pozisyonunuzda olan biri için doğru mu?" sorusuna yanıt verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/2026-nato-zirvesi-turkiyede-olacak-1097326585.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092715501_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_442bde2acb0b3f63ff3db253c86707ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nato, mark rutte, donald trump, mesaj, ekran görüntüsü
nato, mark rutte, donald trump, mesaj, ekran görüntüsü
Trump'ın, mesajını yayınlaması skandalına tepki gösteren gazeteciye NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Böyle konuşmam doğru'
ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin özel mesajını ekran görüntüsü paylaşarak ifşa etmişti. NATO Zirvesi'nde gazetecilerin bu mesajı absürt bulması üzerine sorulan soruya "Donald benim çok yakın arkadaşım, O yüzden evet, onunla böyle konuşmam doğru" dedi.
NATO Genel Sekreteri Rutte gazetecinin sorduğu "Trump'ın sizin özel mesajınızı yayınlamasıyla gördük ki oldukça 'samimi' konuşuyorsunuz, sizce bu sizin pozisyonunuzda olan biri için doğru mu?" sorusuna yanıt verdi:
"Donald benim çok yakın arkadaşım ve oldukça başarılı bir lider. O olmasaydı bugünkü hiçbir kararı alamazdık. O yüzden evet, onunla böyle konuşmam doğru"