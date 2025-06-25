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Trump'ın, mesajını yayınlaması skandalına tepki gösteren gazeteciye NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Böyle konuşmam doğru'
Trump'ın, mesajını yayınlaması skandalına tepki gösteren gazeteciye NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Böyle konuşmam doğru'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin özel mesajını ekran görüntüsü paylaşarak ifşa etmişti. NATO Zirvesi'nde gazetecilerin bu mesajı absürt... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
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NATO Genel Sekreteri Rutte gazetecinin sorduğu "Trump'ın sizin özel mesajınızı yayınlamasıyla gördük ki oldukça 'samimi' konuşuyorsunuz, sizce bu sizin pozisyonunuzda olan biri için doğru mu?" sorusuna yanıt verdi:
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nato, mark rutte, donald trump, mesaj, ekran görüntüsü
nato, mark rutte, donald trump, mesaj, ekran görüntüsü

Trump'ın, mesajını yayınlaması skandalına tepki gösteren gazeteciye NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Böyle konuşmam doğru'

16:12 25.06.2025
© AA / NATO / POOLNATO Genel Sekreteri Mark Rutte
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AA / NATO / POOL
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ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin özel mesajını ekran görüntüsü paylaşarak ifşa etmişti. NATO Zirvesi'nde gazetecilerin bu mesajı absürt bulması üzerine sorulan soruya "Donald benim çok yakın arkadaşım, O yüzden evet, onunla böyle konuşmam doğru" dedi.
NATO Genel Sekreteri Rutte gazetecinin sorduğu "Trump'ın sizin özel mesajınızı yayınlamasıyla gördük ki oldukça 'samimi' konuşuyorsunuz, sizce bu sizin pozisyonunuzda olan biri için doğru mu?" sorusuna yanıt verdi:
"Donald benim çok yakın arkadaşım ve oldukça başarılı bir lider. O olmasaydı bugünkü hiçbir kararı alamazdık. O yüzden evet, onunla böyle konuşmam doğru"
Türkiye NATO Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
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