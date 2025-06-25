https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/2026-nato-zirvesi-turkiyede-olacak-1097326585.html

NATO, 2026 Zirvesi’ni Türkiye’de yapma kararı aldı

NATO, 2026 Zirvesi’ni Türkiye’de yapma kararı aldı

Sputnik Türkiye

NATO, 2026 zirvesini Türkiye’de yapacak. Üyeler, 2035’e kadar GSYİH’lerinin yüzde 5’ini savunmaya ayırma kararı aldı. Karar, transatlantik güvenlik için tarihi nitelikte.

2025-06-25T15:33+0300

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savunma

nato

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NATO’nun 2025 yılı zirvesi Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleştirildi. Zirvede üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelerek, ittifakın kolektif güvenliğini güçlendirmeye yönelik yeni stratejik adımlar attı.2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacakZirvenin sonunda yapılan açıklamayla, bir sonraki toplantının 2026 yılında Türkiye’de gerçekleştirileceği duyuruldu. NATO Zirvesi neden önemli?NATO zirvesi, her yıl sadece bir kez yapılan ve transatlantik güvenliğin geleceğini belirleyen en yüksek düzeyli karar alma toplantısıdır.1. Stratejik kararlar alınır2. Kolektif güvenliğin yönü belirlenir3. Krizlere ortak tepki geliştirilir4. Savunma harcamaları ve modernizasyon planları belirlenir5. Yeni üyelik ve genişleme kararları alınır

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trump-tahran-nukleer-programini-yeniden-baslatirsa-abd-irana-tekrar-saldiracak-1097323403.html

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