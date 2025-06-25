https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trumpin-irana-saldiri-karari-avrupa-liderlerini-haberdar-etmedi-1097309382.html
Trump’ın İran’a saldırı kararı: Avrupa liderlerini haberdar etmedi
Trump’ın İran’a saldırı kararı: Avrupa liderlerini haberdar etmedi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın, İran'ın nükleer tesislerine saldırma kararı ile ilgili Avrupalı liderlere önceden hiçbir bilgi vermediği belirtildi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T09:48+0300
2025-06-25T09:48+0300
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Politico gazetesi, adı açıklanmayan Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldıracağı konusunda Avrupalı liderleri uyarmadığını yazdı.Haberde, “Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik B-2 saldırıları yapılmasına onay vermeden önce Avrupa liderlerine herhangi bir uyarıda bulunmadı. Ancak geçen hafta Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesinde liderlerde böyle bir saldırıya meyilli olduğu izlenimi bıraktı” ifadesi kullanıldı.Daha önce Sky News televizyonu, İngiliz hükümetinn, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları konusunda önceden bilgilendirildiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/iranli-nukleer-bilimcilerin-oldurulmesi-bir-savas-sucu-ve-tam-bir-vahset-1097304687.html
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abd, donald trump, avrupa, i̇ran, b-2
abd, donald trump, avrupa, i̇ran, b-2
Trump’ın İran’a saldırı kararı: Avrupa liderlerini haberdar etmedi
09:48 25.06.2025 (güncellendi: 09:54 25.06.2025)
ABD Başkanı Trump’ın, İran'ın nükleer tesislerine saldırma kararı ile ilgili Avrupalı liderlere önceden hiçbir bilgi vermediği belirtildi.
Politico gazetesi, adı açıklanmayan Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldıracağı konusunda Avrupalı liderleri uyarmadığını yazdı.
Haberde, “Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik B-2 saldırıları yapılmasına onay vermeden önce Avrupa liderlerine herhangi bir uyarıda bulunmadı. Ancak geçen hafta Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesinde liderlerde böyle bir saldırıya meyilli olduğu izlenimi bıraktı” ifadesi kullanıldı.
Daha önce Sky News televizyonu, İngiliz hükümetinn, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları konusunda önceden bilgilendirildiğini bildirmişti.