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Trump’ın İran’a saldırı kararı: Avrupa liderlerini haberdar etmedi
Trump’ın İran’a saldırı kararı: Avrupa liderlerini haberdar etmedi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın, İran'ın nükleer tesislerine saldırma kararı ile ilgili Avrupalı liderlere önceden hiçbir bilgi vermediği belirtildi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
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Politico gazetesi, adı açıklanmayan Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldıracağı konusunda Avrupalı liderleri uyarmadığını yazdı.Haberde, “Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik B-2 saldırıları yapılmasına onay vermeden önce Avrupa liderlerine herhangi bir uyarıda bulunmadı. Ancak geçen hafta Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesinde liderlerde böyle bir saldırıya meyilli olduğu izlenimi bıraktı” ifadesi kullanıldı.Daha önce Sky News televizyonu, İngiliz hükümetinn, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları konusunda önceden bilgilendirildiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/iranli-nukleer-bilimcilerin-oldurulmesi-bir-savas-sucu-ve-tam-bir-vahset-1097304687.html
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abd, donald trump, avrupa, i̇ran, b-2
abd, donald trump, avrupa, i̇ran, b-2

Trump’ın İran’a saldırı kararı: Avrupa liderlerini haberdar etmedi

09:48 25.06.2025 (güncellendi: 09:54 25.06.2025)
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Trump’ın, İran'ın nükleer tesislerine saldırma kararı ile ilgili Avrupalı liderlere önceden hiçbir bilgi vermediği belirtildi.
Politico gazetesi, adı açıklanmayan Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldıracağı konusunda Avrupalı liderleri uyarmadığını yazdı.
Haberde, “Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik B-2 saldırıları yapılmasına onay vermeden önce Avrupa liderlerine herhangi bir uyarıda bulunmadı. Ancak geçen hafta Kanada'da düzenlenen G7 Zirvesinde liderlerde böyle bir saldırıya meyilli olduğu izlenimi bıraktı” ifadesi kullanıldı.
Daha önce Sky News televizyonu, İngiliz hükümetinn, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları konusunda önceden bilgilendirildiğini bildirmişti.
Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
DÜNYA
‘İranlı nükleer bilimcilerin öldürülmesi bir savaş suçu ve tam bir vahşet’
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