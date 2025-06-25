https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/iranli-nukleer-bilimcilerin-oldurulmesi-bir-savas-sucu-ve-tam-bir-vahset-1097304687.html

‘İranlı nükleer bilimcilerin öldürülmesi bir savaş suçu ve tam bir vahşet’

‘İranlı nükleer bilimcilerin öldürülmesi bir savaş suçu ve tam bir vahşet’

Sputnik Türkiye

İranlı bilim insanlarını öldürmesinin bir savaş suçu teşkil ettiğini belirten Dr. Hasan Jouni, İsrail’in sivillere yönelik saldırıları vahşet olarak niteledi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T07:48+0300

2025-06-25T07:48+0300

2025-06-25T08:04+0300

dünya

i̇ran

i̇srail

ortadoğu

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)

cenevre sözleşmesi

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Lübnan Üniversitesi araştırma görevlisi ve uluslararası hukuk uzmanı Dr. Hasan Jouni, İsrail'in İranlı bilim insanlarını öldürmesinin bir savaş suçu teşkil ettiğini belirterek, “Bu insanlar sivil ve barışçıl nükleer enerji sektöründeki çalışmaları askeri faaliyeti içermez” ifadesini kullandı.Bu cinayetin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) sistemini bozduğunu söyleyen Jouni, İran'un bu ajansın bir üyesi ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) bir tarafı olduğunu anımsatarak şunu dedi: Bilim insanlarının aileleriyle birlikte öldürüldüğüne dikkat çeken uzman, “Şunu hatırlayalım ki, dört Cenevre Sözleşmesi, 1977 Ek Protokolü ve diğer uluslararası insancıl hukuk anlaşmaları, askeri personelle akraba bile olsalar sivillere yönelik saldırıları yasaklıyor” diyerek şunu kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/israil-eski-vekili-kanaan-israil-iran-ve-gazzede-uluslararasi-tum-hukuk-normlari-ile-insanlik-1097299850.html

i̇ran

i̇srail

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Sputnik Türkiye

i̇ran, i̇srail, ortadoğu, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), cenevre sözleşmesi