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‘İranlı nükleer bilimcilerin öldürülmesi bir savaş suçu ve tam bir vahşet’
‘İranlı nükleer bilimcilerin öldürülmesi bir savaş suçu ve tam bir vahşet’
Sputnik Türkiye
İranlı bilim insanlarını öldürmesinin bir savaş suçu teşkil ettiğini belirten Dr. Hasan Jouni, İsrail’in sivillere yönelik saldırıları vahşet olarak niteledi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
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Lübnan Üniversitesi araştırma görevlisi ve uluslararası hukuk uzmanı Dr. Hasan Jouni, İsrail'in İranlı bilim insanlarını öldürmesinin bir savaş suçu teşkil ettiğini belirterek, “Bu insanlar sivil ve barışçıl nükleer enerji sektöründeki çalışmaları askeri faaliyeti içermez” ifadesini kullandı.Bu cinayetin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) sistemini bozduğunu söyleyen Jouni, İran'un bu ajansın bir üyesi ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) bir tarafı olduğunu anımsatarak şunu dedi: Bilim insanlarının aileleriyle birlikte öldürüldüğüne dikkat çeken uzman, “Şunu hatırlayalım ki, dört Cenevre Sözleşmesi, 1977 Ek Protokolü ve diğer uluslararası insancıl hukuk anlaşmaları, askeri personelle akraba bile olsalar sivillere yönelik saldırıları yasaklıyor” diyerek şunu kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/israil-eski-vekili-kanaan-israil-iran-ve-gazzede-uluslararasi-tum-hukuk-normlari-ile-insanlik-1097299850.html
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i̇ran, i̇srail, ortadoğu, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), cenevre sözleşmesi
i̇ran, i̇srail, ortadoğu, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), cenevre sözleşmesi

‘İranlı nükleer bilimcilerin öldürülmesi bir savaş suçu ve tam bir vahşet’

07:48 25.06.2025 (güncellendi: 08:04 25.06.2025)
© AP Photo / Vahid SalemiTahran
Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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İranlı bilim insanlarını öldürmesinin bir savaş suçu teşkil ettiğini belirten Dr. Hasan Jouni, İsrail’in sivillere yönelik saldırıları vahşet olarak niteledi.
Lübnan Üniversitesi araştırma görevlisi ve uluslararası hukuk uzmanı Dr. Hasan Jouni, İsrail'in İranlı bilim insanlarını öldürmesinin bir savaş suçu teşkil ettiğini belirterek, “Bu insanlar sivil ve barışçıl nükleer enerji sektöründeki çalışmaları askeri faaliyeti içermez” ifadesini kullandı.
Bu cinayetin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) sistemini bozduğunu söyleyen Jouni, İran'un bu ajansın bir üyesi ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) bir tarafı olduğunu anımsatarak şunu dedi:
Bu anlaşma, ülkeye nükleer silah üretmeme ve denetimlere izin verme taahhüdü karşılığında barışçıl nükleer enerji hakkını garanti ediyor. Bu da UAEA'yı bu hakkı korumaya mecbur ediyor.
Bilim insanlarının aileleriyle birlikte öldürüldüğüne dikkat çeken uzman, “Şunu hatırlayalım ki, dört Cenevre Sözleşmesi, 1977 Ek Protokolü ve diğer uluslararası insancıl hukuk anlaşmaları, askeri personelle akraba bile olsalar sivillere yönelik saldırıları yasaklıyor” diyerek şunu kaydetti:
Kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik saldırılar, Roma Statüsü'nün 8. maddesine göre savaş suçu ve sistematik olarak işlendiğinde insanlığa karşı suç olarak nitelendirilebilir. Yapılanlar tam bir vahşet.
İsrail Parlamentosu (Knesset) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
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