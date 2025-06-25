https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/iranli-nukleer-bilimcilerin-oldurulmesi-bir-savas-sucu-ve-tam-bir-vahset-1097304687.html
‘İranlı nükleer bilimcilerin öldürülmesi bir savaş suçu ve tam bir vahşet’
‘İranlı nükleer bilimcilerin öldürülmesi bir savaş suçu ve tam bir vahşet’
Sputnik Türkiye
İranlı bilim insanlarını öldürmesinin bir savaş suçu teşkil ettiğini belirten Dr. Hasan Jouni, İsrail’in sivillere yönelik saldırıları vahşet olarak niteledi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T07:48+0300
2025-06-25T07:48+0300
2025-06-25T08:04+0300
dünya
i̇ran
i̇srail
ortadoğu
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
cenevre sözleşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097025882_0:125:2383:1465_1920x0_80_0_0_19813e19baa099951a2afe174b06b2d6.jpg
Lübnan Üniversitesi araştırma görevlisi ve uluslararası hukuk uzmanı Dr. Hasan Jouni, İsrail'in İranlı bilim insanlarını öldürmesinin bir savaş suçu teşkil ettiğini belirterek, “Bu insanlar sivil ve barışçıl nükleer enerji sektöründeki çalışmaları askeri faaliyeti içermez” ifadesini kullandı.Bu cinayetin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) sistemini bozduğunu söyleyen Jouni, İran'un bu ajansın bir üyesi ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) bir tarafı olduğunu anımsatarak şunu dedi: Bilim insanlarının aileleriyle birlikte öldürüldüğüne dikkat çeken uzman, “Şunu hatırlayalım ki, dört Cenevre Sözleşmesi, 1977 Ek Protokolü ve diğer uluslararası insancıl hukuk anlaşmaları, askeri personelle akraba bile olsalar sivillere yönelik saldırıları yasaklıyor” diyerek şunu kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/israil-eski-vekili-kanaan-israil-iran-ve-gazzede-uluslararasi-tum-hukuk-normlari-ile-insanlik-1097299850.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097025882_132:0:2249:1588_1920x0_80_0_0_cb37c63377437c9b6a77ee0acf0825de.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, i̇srail, ortadoğu, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), cenevre sözleşmesi
i̇ran, i̇srail, ortadoğu, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), cenevre sözleşmesi
‘İranlı nükleer bilimcilerin öldürülmesi bir savaş suçu ve tam bir vahşet’
07:48 25.06.2025 (güncellendi: 08:04 25.06.2025)
İranlı bilim insanlarını öldürmesinin bir savaş suçu teşkil ettiğini belirten Dr. Hasan Jouni, İsrail’in sivillere yönelik saldırıları vahşet olarak niteledi.
Lübnan Üniversitesi araştırma görevlisi ve uluslararası hukuk uzmanı Dr. Hasan Jouni, İsrail'in İranlı bilim insanlarını öldürmesinin bir savaş suçu teşkil ettiğini belirterek, “Bu insanlar sivil ve barışçıl nükleer enerji sektöründeki çalışmaları askeri faaliyeti içermez” ifadesini kullandı.
Bu cinayetin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) sistemini bozduğunu söyleyen Jouni, İran'un bu ajansın bir üyesi ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) bir tarafı olduğunu anımsatarak şunu dedi:
Bu anlaşma, ülkeye nükleer silah üretmeme ve denetimlere izin verme taahhüdü karşılığında barışçıl nükleer enerji hakkını garanti ediyor. Bu da UAEA'yı bu hakkı korumaya mecbur ediyor.
Bilim insanlarının aileleriyle birlikte öldürüldüğüne dikkat çeken uzman, “Şunu hatırlayalım ki, dört Cenevre Sözleşmesi, 1977 Ek Protokolü ve diğer uluslararası insancıl hukuk anlaşmaları, askeri personelle akraba bile olsalar sivillere yönelik saldırıları yasaklıyor” diyerek şunu kaydetti:
Kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik saldırılar, Roma Statüsü'nün 8. maddesine göre savaş suçu ve sistematik olarak işlendiğinde insanlığa karşı suç olarak nitelendirilebilir. Yapılanlar tam bir vahşet.