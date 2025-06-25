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Trump: Tahran nükleer programını yeniden başlatırsa ABD İran'a tekrar saldıracak
Trump: Tahran nükleer programını yeniden başlatırsa ABD İran'a tekrar saldıracak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Tahran’ın nükleer programını yeniden başlatması durumunda ABD’nin İran’a tekrar saldıracağı tehdidinde bulundu. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi’nde Genel Sekreter Mark Rutte ile bir araya geldiği toplantıda Tahran'ın nükleer programını yeniden başlatması halinde ABD'nin İran'a yeni bir saldırı başlatacağını söyledi.Trump, ilgili soru karşısında, “Elbette” yanıtını vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın nükleer dosya da dahil İran'la sürekli istişare halinde olup, yakın gelecekte daha fazla temasın sağlanmasını beklediklerini ifade etmişti. Peskov, Moskova'nın İran nükleer sorununun çözümü için her şeyi yapmaya hazır olduğunu da vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise daha önce nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmanın en kısa yolunun Washington ve Tahran'ın İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndaki (KOEP) yükümlülüklerine senkronize bir şekilde geri dönmeleri olduğunu belirtmiş, Rusya'nın buna her türlü desteği verme niyetinde olduğunun altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/orban-nato-zirvesinde-zelenskiy-ile-ayni-masada-oturmak-istemedik-1097302972.html
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abd, donald trump, i̇ran, i̇ran nükleer programı, nükleer program, saldırı, tehdit, tahran, nato, mark rutte, abd, rusya, dmitriy peskov, mariya zaharova, koep

Trump: Tahran nükleer programını yeniden başlatırsa ABD İran'a tekrar saldıracak

14:19 25.06.2025
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Trump, Tahran’ın nükleer programını yeniden başlatması durumunda ABD’nin İran’a tekrar saldıracağı tehdidinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi’nde Genel Sekreter Mark Rutte ile bir araya geldiği toplantıda Tahran'ın nükleer programını yeniden başlatması halinde ABD'nin İran'a yeni bir saldırı başlatacağını söyledi.
Trump, ilgili soru karşısında, “Elbette” yanıtını vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Fakat artık bunun için endişelenmeme gerek yok. O (nükleer program) uzun yıllar boyunca olmamak üzere yok oldu ve her şey yıkıldığı için yeniden başlatılması çok zor olacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın nükleer dosya da dahil İran'la sürekli istişare halinde olup, yakın gelecekte daha fazla temasın sağlanmasını beklediklerini ifade etmişti. Peskov, Moskova'nın İran nükleer sorununun çözümü için her şeyi yapmaya hazır olduğunu da vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise daha önce nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmanın en kısa yolunun Washington ve Tahran'ın İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndaki (KOEP) yükümlülüklerine senkronize bir şekilde geri dönmeleri olduğunu belirtmiş, Rusya'nın buna her türlü desteği verme niyetinde olduğunun altını çizmişti.
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