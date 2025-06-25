https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trump-tahran-nukleer-programini-yeniden-baslatirsa-abd-irana-tekrar-saldiracak-1097323403.html

Trump: Tahran nükleer programını yeniden başlatırsa ABD İran'a tekrar saldıracak

Trump: Tahran nükleer programını yeniden başlatırsa ABD İran'a tekrar saldıracak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Tahran’ın nükleer programını yeniden başlatması durumunda ABD’nin İran’a tekrar saldıracağı tehdidinde bulundu. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T14:19+0300

2025-06-25T14:19+0300

2025-06-25T14:19+0300

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nükleer program

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ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi’nde Genel Sekreter Mark Rutte ile bir araya geldiği toplantıda Tahran'ın nükleer programını yeniden başlatması halinde ABD'nin İran'a yeni bir saldırı başlatacağını söyledi.Trump, ilgili soru karşısında, “Elbette” yanıtını vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın nükleer dosya da dahil İran'la sürekli istişare halinde olup, yakın gelecekte daha fazla temasın sağlanmasını beklediklerini ifade etmişti. Peskov, Moskova'nın İran nükleer sorununun çözümü için her şeyi yapmaya hazır olduğunu da vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise daha önce nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmanın en kısa yolunun Washington ve Tahran'ın İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndaki (KOEP) yükümlülüklerine senkronize bir şekilde geri dönmeleri olduğunu belirtmiş, Rusya'nın buna her türlü desteği verme niyetinde olduğunun altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/orban-nato-zirvesinde-zelenskiy-ile-ayni-masada-oturmak-istemedik-1097302972.html

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