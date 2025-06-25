https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trump-iran-tesisleri-zarar-gormedi-diyen-abd-basinina-sert-cikti-1097310531.html

Trump, 'İran tesisleri zarar görmedi' diyen ABD basınına sert çıktı

Trump, 'İran tesisleri zarar görmedi' diyen ABD basınına sert çıktı

Sputnik Türkiye

ABD basın organı CNN, 'bir kaynağa' dayandırdığı haberinde ABD istihbarat raporuna göre İran'ın nükleer tesislerinin zarar görmediğini açıkladı. ABD Başkanı... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T11:48+0300

2025-06-25T11:48+0300

2025-06-25T11:48+0300

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ABD, 22 Haziran'da B2 uçaklarını kullanarak İran'ın İsfahan, Fordo ve Natanz nükleer tesislerini vurdu. ABD Başkanı Trump'ın ve Pentagon'un saldırılar sonrası yaptığı açıklamada İran'ın tesislerinin tamamen yok edildiğini ve operasyonun son derece başarılı olduğunu duyurdu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genel Kurmay Başkanı Dan Caine, ABD'nin İran'ın tesislerine yönelik saldırı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Hegseth başarılı operasyonun açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:Ancak CNN, dünkü özel haberinde tesislerin zarar görmediğini öne sürerek kaynağını Pentagon istihbarat raporuna dayandırdı. Haberde "Konuyla ilgili bilgilendirilmiş yedi kişi tarafından açıklanan erken bir ABD istihbarat değerlendirmesine göre, geçtiğimiz hafta sonu İran'ın üç nükleer tesisine düzenlenen ABD askeri saldırıları, ülkenin nükleer programının temel bileşenlerini yok etmedi ve muhtemelen sadece aylarca geriye attı" denildi. Söz konusu istihbarat raporunun Pentagon'un istihbarat kolu olan Savunma İstihbarat Ajansı tarafından hazırlandığını belirten ABD'li yayın kuruluşu, haberinde "Erken bulgular, Başkan Donald Trump'ın saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini 'tamamen ve bütünüyle yok ettiği' yönündeki tekrarlanan iddialarıyla çelişiyor" ifadelerine yer verdi.Trump'tan sert yanıtABD Başkanı Donald Trump ise CNN'e yanıt vererek New York Times ile "birlik olup" yalan haber yaptıklarını belirtti. Operasyonu "tarihteki en başarılı askeri saldırı" olarak niteleyen Trump "İran'daki nükleer tesisi tamamen yok edildi" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trumpin-irana-saldiri-karari-avrupa-liderlerini-haberdar-etmedi-1097309382.html

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