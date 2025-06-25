https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/donbassta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolunde-bin-300-kadar-ukraynali-asker-etkisiz-hale-1097319100.html
Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde: Bin 300 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde: Bin 300 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim yerinin daha kontrolünü ele geçiren Rus birliklerin, son bir gün içerisinde bin 305 Ukraynalı askeri etkisiz hale... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T13:22+0300
2025-06-25T13:22+0300
2025-06-25T13:28+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Yalta yerleşim merkezini Ukrayna işgalinden kurtardı.Ukrayna ordusunun kaybı bin 305 asker, bir tank ve sekiz zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 137 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait bir S-300PT hava savunma sistemi, P-18 radarı imha edildi. Ayrıca Ukrayna’nın askeri savunma işletmeleri, İHA imalat atölyeleri, Ukrayna’nın Donbass’taki askeri birliklerine yakıt temin eden petrol deposu ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler vuruldu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombasını ve 335 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/unlu-yonetmen-kusturicadan-ermenistan-ve-ortadogudaki-olaylara-tepki-bricsi-siniyorlar-1097317629.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti
Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolünde: Bin 300 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
13:22 25.06.2025 (güncellendi: 13:28 25.06.2025)
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim yerinin daha kontrolünü ele geçiren Rus birliklerin, son bir gün içerisinde bin 305 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Yalta yerleşim merkezini Ukrayna işgalinden kurtardı.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 305 asker, bir tank ve sekiz zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 137 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait bir S-300PT hava savunma sistemi, P-18 radarı imha edildi. Ayrıca Ukrayna’nın askeri savunma işletmeleri, İHA imalat atölyeleri, Ukrayna’nın Donbass’taki askeri birliklerine yakıt temin eden petrol deposu ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler vuruldu.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombasını ve 335 uçak tipi İHA imha etti.