https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/bakan-tunc-10uncu-yargi-paketindeki-detaylari-acikladi-bir-yil-ceza-alan-en-az-18-gun-cezaevinde-1097313131.html
Bakan Tunç 10'uncu Yargı Paketi'ndeki detayları açıkladı: Bir yıl ceza alan en az 18 gün cezaevinde kalacak
Bakan Tunç 10'uncu Yargı Paketi'ndeki detayları açıkladı: Bir yıl ceza alan en az 18 gün cezaevinde kalacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ndeki önemli detayları açıkladı. Bakan Tunç, iki yıl ceza alan suçluların en az 36 gün, bir yıl ceza alanların ise... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T11:41+0300
2025-06-25T11:41+0300
2025-06-25T11:50+0300
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yargı paketi
yılmaz tunç
10. yargı paketi
denetimli serbestlik
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve cezasızlık algısının önüne geçmek için yapılacak düzenlemelerin detaylarını paylaştı. Yeni düzenlemeyle birlikte, ceza alan kişiler artık belirli bir süreyi mutlaka cezaevinde geçirecek. Tunç, “Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz. İki yıl ceza alan en az 36 gün cezaevinde kalacak. Bir yıl ceza aldıysa en az 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak” dedi. Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Denetimli serbestlik görevlilerimiz gece gündüz demeden toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyorlar. Bu büyük yapının daha da güçlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya sistemi geliştirmeye kararlıyız.Çok önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Özellikle değişiklikle aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10'da birini ceza infaz kurumunda geçirme şartı getirildi.Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacakCezasızlık algısının önüne geçeceğiz. İki yıl ceza alan en az 36 gün cezaevinde kalacak. Bir yıl ceza aldıysa en az 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak.Konutta infaz edilirken denetimli olarak takibinin sağlanması çalışması da yapılıyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/schengen-vizesinde-son-durum-basvurular-durduruldu-mu-1097310154.html
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yargı paketi, yılmaz tunç, 10. yargı paketi, denetimli serbestlik
yargı paketi, yılmaz tunç, 10. yargı paketi, denetimli serbestlik
Bakan Tunç 10'uncu Yargı Paketi'ndeki detayları açıkladı: Bir yıl ceza alan en az 18 gün cezaevinde kalacak
11:41 25.06.2025 (güncellendi: 11:50 25.06.2025)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ndeki önemli detayları açıkladı. Bakan Tunç, iki yıl ceza alan suçluların en az 36 gün, bir yıl ceza alanların ise en az 18 gün cezaevinde kalacaklarını söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve cezasızlık algısının önüne geçmek için yapılacak düzenlemelerin detaylarını paylaştı. Yeni düzenlemeyle birlikte, ceza alan kişiler artık belirli bir süreyi mutlaka cezaevinde geçirecek. Tunç, “Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz. İki yıl ceza alan en az 36 gün cezaevinde kalacak. Bir yıl ceza aldıysa en az 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak” dedi.
Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Denetimli serbestlik görevlilerimiz gece gündüz demeden toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyorlar. Bu büyük yapının daha da güçlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya sistemi geliştirmeye kararlıyız.
Çok önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Özellikle değişiklikle aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10'da birini ceza infaz kurumunda geçirme şartı getirildi.
Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak
Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz. İki yıl ceza alan en az 36 gün cezaevinde kalacak. Bir yıl ceza aldıysa en az 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak.
Konutta infaz edilirken denetimli olarak takibinin sağlanması çalışması da yapılıyor."