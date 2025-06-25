https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/rusya-disisleri-bakanliginato-baltik-denizini-kendi-ic-denizi-haline-getirmek-istiyor-1097336073.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı:NATO Baltık Denizi'ni kendi 'iç denizi' haline getirmek istiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı:NATO Baltık Denizi'ni kendi 'iç denizi' haline getirmek istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO'nun Baltık Denizi bölgesini Rusya ile çatışma alanı haline getirdiğini belirtti. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T21:17+0300
2025-06-25T21:17+0300
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aleksandr gruşko
rusya dışişleri bakanlığı
nato
baltık denizi
rusya
karadeniz
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Yıllık Güvenlik Gözden Geçirme Konferansı’nda yaptığı konuşmada, NATO'nun çabaları sayesinde, on yıllardır dünyanın askeri açıdan en barışçıl bölgesi olan Baltık Denizi bölgesinin, ittifakın Rusya ile çatışma bölgesi haline geldiğini söyledi.Gruşko, "Tüm operasyonel alanlarda ve tüm sahalarda üstünlük sağlamak için büyük ölçekte silah satın alınıyor. Onlarca yıldır askeri açıdan en sakin bölge olan Baltık Denizi bölgesi NATO'nun çabalarıyla bir çatışma alanı haline geldi. Baltık Denizi'ni NATO'nun ‘iç denizi’ haline getirmeyi hayal edenler ortaya çıktı" dedi.Gruşko, benzer planların Karadeniz için de yapıldığını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trumpin-mesajini-yayinlamasi-skandalina-tepki-gosteren-gazeteciye-nato-genel-sekreteri-rutte-boyle-1097327797.html
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aleksandr gruşko, rusya dışişleri bakanlığı, nato, baltık denizi, rusya, karadeniz, agi̇t
aleksandr gruşko, rusya dışişleri bakanlığı, nato, baltık denizi, rusya, karadeniz, agi̇t
Rusya Dışişleri Bakanlığı:NATO Baltık Denizi'ni kendi 'iç denizi' haline getirmek istiyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO'nun Baltık Denizi bölgesini Rusya ile çatışma alanı haline getirdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Yıllık Güvenlik Gözden Geçirme Konferansı’nda yaptığı konuşmada, NATO'nun çabaları sayesinde, on yıllardır dünyanın askeri açıdan en barışçıl bölgesi olan Baltık Denizi bölgesinin, ittifakın Rusya ile çatışma bölgesi haline geldiğini söyledi.
Gruşko, "Tüm operasyonel alanlarda ve tüm sahalarda üstünlük sağlamak için büyük ölçekte silah satın alınıyor. Onlarca yıldır askeri açıdan en sakin bölge olan Baltık Denizi bölgesi NATO'nun çabalarıyla bir çatışma alanı haline geldi. Baltık Denizi'ni NATO'nun ‘iç denizi’ haline getirmeyi hayal edenler ortaya çıktı" dedi.
Gruşko, benzer planların Karadeniz için de yapıldığını sözlerine ekledi.