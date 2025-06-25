https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/rusya-disisleri-bakanliginato-baltik-denizini-kendi-ic-denizi-haline-getirmek-istiyor-1097336073.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı:NATO Baltık Denizi'ni kendi 'iç denizi' haline getirmek istiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı:NATO Baltık Denizi'ni kendi 'iç denizi' haline getirmek istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, NATO'nun Baltık Denizi bölgesini Rusya ile çatışma alanı haline getirdiğini belirtti. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T21:17+0300

2025-06-25T21:17+0300

2025-06-25T21:15+0300

dünya

aleksandr gruşko

rusya dışişleri bakanlığı

nato

baltık denizi

rusya

karadeniz

agi̇t

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_a15aaa2f7a6e16c1b791e2cad883e7be.png

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Yıllık Güvenlik Gözden Geçirme Konferansı’nda yaptığı konuşmada, NATO'nun çabaları sayesinde, on yıllardır dünyanın askeri açıdan en barışçıl bölgesi olan Baltık Denizi bölgesinin, ittifakın Rusya ile çatışma bölgesi haline geldiğini söyledi.Gruşko, "Tüm operasyonel alanlarda ve tüm sahalarda üstünlük sağlamak için büyük ölçekte silah satın alınıyor. Onlarca yıldır askeri açıdan en sakin bölge olan Baltık Denizi bölgesi NATO'nun çabalarıyla bir çatışma alanı haline geldi. Baltık Denizi'ni NATO'nun ‘iç denizi’ haline getirmeyi hayal edenler ortaya çıktı" dedi.Gruşko, benzer planların Karadeniz için de yapıldığını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/trumpin-mesajini-yayinlamasi-skandalina-tepki-gosteren-gazeteciye-nato-genel-sekreteri-rutte-boyle-1097327797.html

baltık denizi

rusya

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr gruşko, rusya dışişleri bakanlığı, nato, baltık denizi, rusya, karadeniz, agi̇t