https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-kiyamet-gunu-saati-uyarisi-gece-yarisina-yaklasiyor-1097328129.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'Kıyamet Günü Saati' uyarısı: 'Gece yarısına yaklaşıyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'Kıyamet Günü Saati' uyarısı: 'Gece yarısına yaklaşıyor'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kıyamet Saati'nin gece yarısına daha da yaklaştığını belirterek, Rusya'nın bu felaketi önlemek için çaba gösterdiğini ifade... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T16:14+0300
2025-06-25T16:14+0300
2025-06-25T16:14+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıyamet Günü Saati'nin gece yarısına yaklaşırken nükleer çatışmayı önlemek için aktif çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün akademisyen ve öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada şu cümleleri kaydetti:Lavrov konuşmasında ayrıca, Üçüncü Dünya Savaşı’nın patlak verme olasılığına dair yapılan yorumların artık sıradanlaştığını, Avrupa’da rövanşist güçlerin ve saldırgan eğilimlerin yeniden tüm gücüyle ortaya çıkmasının ise özellikle kaygı verici olduğunu vurguladı.Kıyamet Günü Saati nedir?Kıyamet Günü Saati ilk kez 1947 yılında Atom Bilimcileri Bülteni'nin kapağında yer aldı. Gece yarısına kalan süre, uluslararası durumdaki gerginliği simgelerken; gece yarısı ise nükleer bir felaket anını temsil ediyor. Son yıllarda ise bu saat ileri alındı.İnsanlığın karşı karşıya olduğu nükleer savaş, iklim değişikliği ve diğer küresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla 1947 yılında Chicago Üniversitesi'nde Atom Bilimcileri Bülteni tarafından oluşturulan sembolik bir saat olan Kıyamet Günü Saati, bir saniye daha ileriye alınarak gece yarısına 89 saniye kala olarak ayarlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/kiyamet-gunu-saati-gece-yarisina-bir-saniye-daha-yaklastirilarak-89-saniye-kala-olarak-ayarlandi-1093144639.html
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kıyamet saati, rusya, sergey lavrov, türkmenistan
kıyamet saati, rusya, sergey lavrov, türkmenistan
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'Kıyamet Günü Saati' uyarısı: 'Gece yarısına yaklaşıyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kıyamet Saati'nin gece yarısına daha da yaklaştığını belirterek, Rusya'nın bu felaketi önlemek için çaba gösterdiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıyamet Günü Saati'nin gece yarısına yaklaşırken nükleer çatışmayı önlemek için aktif çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün akademisyen ve öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada şu cümleleri kaydetti:
Küresel güvenlik, özellikle Kıyamet Günü Saati'nin gece yarısına yaklaştığı bu dönemde son derece önemli bir meseledir. Bu durumun gerçekleşmesini önlemek büyük önem taşıyor. Bir felaketin yaşanmasını engellemek üzere aktif şekilde çalışıyoruz.
Lavrov konuşmasında ayrıca, Üçüncü Dünya Savaşı’nın patlak verme olasılığına dair yapılan yorumların artık sıradanlaştığını, Avrupa’da rövanşist güçlerin ve saldırgan eğilimlerin yeniden tüm gücüyle ortaya çıkmasının ise özellikle kaygı verici olduğunu vurguladı.
Kıyamet Günü Saati nedir?
Kıyamet Günü Saati ilk kez 1947 yılında Atom Bilimcileri Bülteni'nin kapağında yer aldı. Gece yarısına kalan süre, uluslararası durumdaki gerginliği simgelerken; gece yarısı ise nükleer bir felaket anını temsil ediyor. Son yıllarda ise bu saat ileri alındı.
İnsanlığın karşı karşıya olduğu nükleer savaş, iklim değişikliği ve diğer küresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla 1947 yılında Chicago Üniversitesi'nde Atom Bilimcileri Bülteni tarafından oluşturulan sembolik bir saat olan Kıyamet Günü Saati, bir saniye daha ileriye alınarak gece yarısına 89 saniye kala olarak ayarlandı.