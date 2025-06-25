https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/rusya-devlet-dumasi-baskan-yardimcisi-babakov-yeni-bir-ekonomik-modele-gecme-zamani-geldi-1097303258.html
Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Babakov: Yeni bir ekonomik modele geçme zamanı geldi
Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Babakov: Yeni bir ekonomik modele geçme zamanı geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Aleksandr Babakov, yeni bir ekonomik modele geçme zamanının geldiğini söyledi. 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T04:59+0300
2025-06-25T04:59+0300
2025-06-25T04:59+0300
dünya
aleksandr babakov
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
rusya devlet duması
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Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Aleksandr Babakov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, temelinde devletlerin ortaklığının yer aldığı ve özel sektörün bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde etkin bir araç olarak kullanıldığı yeni bir ekonomik modele geçme zamanının geldiğini söyledi.Babakov, “Devlet hedefleri ve görevlerinin bulunduğu, özel sektörün bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde etkin bir araç olarak kullanıldığı, devletlerin ortaklığına dayanan yeni bir ekonomik modele geçme zamanı geldi” dedi.Devlet Duması Başkan Yardımcısı, Rusya’nın 1990’lardan bu yana yaşadığı ekonomik modelin kendini tamamen tüketmediğini ancak yeni bir kalkınma modelinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.Babakov, “Bugün eğer ekonomik modeli değiştirmezsek hızlı bir şekilde ilerleyemeyiz. Bu modelin temelinde toplumsal çıkarlar ve kamu yararlarının olduğunun anlaşılması gerekir. Şimdiye kadar uygulanan modele bakarsak, 1990’lı yıllardan kalma sosyal alana yönelik yaklaşımın ‘artık-kalır’ prensibiyle finansman sağladığını görürüz. Önce ekonomik faaliyetler yürütülüyor, gelişiliyor, işler yapılıyor, geriye kalan ise sağlık ve eğitime ayrılıyordu.” diye eklediPolitikacı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tutumu sayesinde sosyal alanın ekonomik kalkınmanın hedefi olarak kabul edildiğini ve bunun her şeyi tamamen değiştirdiğini vurguladı.Babakov, “Hem özel sektör hem de devlet katılımı, yaşam için konforlu bir ortam yaratmaya ve doğurganlık sorununu çözmeye yönelik olmalıdır. Bu sadece çocuk sayısı değil, öncelikle sağlıklı yaşam ve çalışma koşulları demektir. Bu, ekonomik sürecin sonuçlarına ve dolayısıyla ekonomik sürece katılıma tamamen farklı bir bakış açısıdır.” diye eklediSt. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF), 18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2025 yılının SPIEF ana teması “Ortak Değerler: Çok Kutuplu Dünyada Büyümenin Temeli” oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/brics-ulkeleri-ortadoguda-nukleer-silahlardan-arindirilmis-bir-bolge-olusturulmasini-onerdi-1097303096.html
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aleksandr babakov, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya devlet duması
aleksandr babakov, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya devlet duması
Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Babakov: Yeni bir ekonomik modele geçme zamanı geldi
Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Aleksandr Babakov, yeni bir ekonomik modele geçme zamanının geldiğini söyledi.
Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Aleksandr Babakov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, temelinde devletlerin ortaklığının yer aldığı ve özel sektörün bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde etkin bir araç olarak kullanıldığı yeni bir ekonomik modele geçme zamanının geldiğini söyledi.
Babakov, “Devlet hedefleri ve görevlerinin bulunduğu, özel sektörün bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde etkin bir araç olarak kullanıldığı, devletlerin ortaklığına dayanan yeni bir ekonomik modele geçme zamanı geldi” dedi.
Devlet Duması Başkan Yardımcısı, Rusya’nın 1990’lardan bu yana yaşadığı ekonomik modelin kendini tamamen tüketmediğini ancak yeni bir kalkınma modelinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.
Babakov, “Bugün eğer ekonomik modeli değiştirmezsek hızlı bir şekilde ilerleyemeyiz. Bu modelin temelinde toplumsal çıkarlar ve kamu yararlarının olduğunun anlaşılması gerekir. Şimdiye kadar uygulanan modele bakarsak, 1990’lı yıllardan kalma sosyal alana yönelik yaklaşımın ‘artık-kalır’ prensibiyle finansman sağladığını görürüz. Önce ekonomik faaliyetler yürütülüyor, gelişiliyor, işler yapılıyor, geriye kalan ise sağlık ve eğitime ayrılıyordu.” diye ekledi
Politikacı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tutumu sayesinde sosyal alanın ekonomik kalkınmanın hedefi olarak kabul edildiğini ve bunun her şeyi tamamen değiştirdiğini vurguladı.
Babakov, “Hem özel sektör hem de devlet katılımı, yaşam için konforlu bir ortam yaratmaya ve doğurganlık sorununu çözmeye yönelik olmalıdır. Bu sadece çocuk sayısı değil, öncelikle sağlıklı yaşam ve çalışma koşulları demektir. Bu, ekonomik sürecin sonuçlarına ve dolayısıyla ekonomik sürece katılıma tamamen farklı bir bakış açısıdır.” diye ekledi
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF), 18-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2025 yılının SPIEF ana teması “Ortak Değerler: Çok Kutuplu Dünyada Büyümenin Temeli” oldu.