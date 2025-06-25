https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/rus-gazi-icin-odemeler-gazprombank-disindaki-bankalar-araciligiyla-da-yapabilecek-1097338516.html

Rus gazı için ödemeler Gazprombank dışındaki bankalar aracılığıyla da yapabilecek

Rus gazı için ödemeler Gazprombank dışındaki bankalar aracılığıyla da yapabilecek

Sputnik Türkiye

Putin, yabancıların ekim ayına kadar Gazprombank dışındaki bankalar aracılığıyla da gaz ödemesi yapabilmesine izin veren kararnemeyi imzaladı. 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T23:39+0300

2025-06-25T23:39+0300

2025-06-25T23:38+0300

dünya

vladimir putin

gazprombank

rus doğal gazı

ruble

kararname

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancıların ruble cinsinden Rus gazı ödemesini sadece Gazprombank aracılığıyla değil, diğer Rus bankaları aracılığıyla da 1 Ekim 2025'e kadar yapmalarına izin veren kararnameyi imzaladı. Daha önce bu süre 1 Temmuz'da sona eriyordu.415 sayılı kararnameye göre, 31 Mart 2022 tarihli ve 172 sayılı ‘Yabancı alıcıların Rus gaz tedarikçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik özel prosedüre ilişkin kararnamede’ değişiklikler yapıldı. Yeni kararnameye göre, dost olmayan ülkelerden alıcılar Rus gazı için ödemelerini1 Ekim 2025 tarihine kadar Gazprombank dışındaki Rus kredi kuruluşları aracılığıyla ruble olarak yapabilecek.Putin, aralık ayı sonunda yabancı şirketlere 1 Nisan'a kadar izin veren bir kararname imzalamış, daha sonra bu süre1 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.Rus lider, aralık ayı başında bir başka kararname ile Rus gazının yabancı alıcılarının yaptırımlar kaldırılıncaya kadar sadece Gazprombank aracılığıyla ödeme yapma zorunluluğunu iptal etmişti.

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, gazprombank, rus doğal gazı, ruble, kararname