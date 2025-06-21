https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-rusya-turkiyenin-en-onemli-enerji-tedarikcilerinden-biri-1097219983.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Rusya Türkiye’nin en önemli enerji tedarikçilerinden biri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Rusya Türkiye’nin en önemli enerji tedarikçilerinden biri

Sputnik Türkiye

Rusya’nın, Türkiye’nin enerji tedarikinde petrol, doğal gaz, nükleer enerji, kömür ve LPG gibi önemli alanlarda uzun yıllara dayalı bir işbirliği sağladığını... 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T17:28+0300

2025-06-21T17:28+0300

2025-06-21T17:28+0300

poli̇ti̇ka

alparslan bayraktar

rusya

ukrayna

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

i̇ran

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türk-rus ilişkileri

türkiye-rusya ilişkileri

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) ziyareti çerçevesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Rusya’nın enerjide Türkiye’nin en büyük tedarikçilerinden biri olduğunu kaydeden Bayraktar, “Petrol, doğal gaz, nükleer enerjinin yanı sıra kömür ve LPG yani petrol ürünlerinde de çok önemli bir tedarikçimiz ve Rusya ile çok uzun yıllara dayalı bir enerji işbirliğimiz var” diye konuştu.Bayraktar, Rusya’daki temasları kapsamında Rus yetkililerle mevcut işbirliğinin durumu ve gelecek sürece dair yapılabilecekleri ele aldıklarını anlatarak, konumasında şu cümleleri kaydetti:'Enerji piyasaları son beş yıldır çok ağır sınamalardan geçiyor'Enerji sektörünün son 5 yılda önemli sınamalardan geçtiğine işaret eden Bayraktar, “2020’de pandemiyle başlayan bir süreçte enerjide fiyatların hızla yükselişe geçtiği bir süreci gördük. Enerji piyasalarının belirli bir dengede gitmesi çok önemli” dedi.Bayraktar, iklimle alakalı çeşitli krizlerin yaşandığı ve iklim politikalarının enerji sektörünü yönlendirdiği bir sürecin de yaşandığını belirterek, söz konusu sürecin devam ettiğini söyledi.Ukrayna krizinin de Avrupa’da önemli bir etki yarattığını belirten Bayraktar, “Ticaret savaşları, tedarik zincirindeki kırılmalar, yaptırımlar, ticaret politikalarındaki kararlar, korumacı politikalar, finansal piyasalarda yaşanan yüksek faiz, yüksek enflasyonlu süreçler. Baktığınız zaman aslında dünya enerji piyasaları son beş yıldır çok ağır sınamalardan geçiyor” diye konuştu.Bayraktar, söz konusu krizlere Orta Doğu’da artan gerilimle yenisinin eklendiğini anlatarak, “Bu da benzer şekilde makro ölçekli etkileri, ülkemize de yansımaları olabilecek bir gelişme. Enerji sektörümüz ve enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda. Geçmişte yaşadığımız tüm sıkıntıların üstesinden gelebilmeyi başardık. Bu önümüzdeki süreçte de elbette öncelikli beklentimiz ve isteğimiz yine üstesinden gelebilmektir” ifadelerini kullandı.'Türkiye için Rusya, arz anlamında önemli bir ortak'Yaşanan gerilimin hızlı bir şekilde son bulmasını temenni ettiklerinin altını çizen Bayraktar, “Bunun ötesinde şu andaki gelişmelerin esas itibariyle ekonomik etkisini görmeye başlıyoruz. Fiyatlarda yukarı doğru bir gidiş söz konusu oldu. İş daha kötü bir noktaya, daha büyük bir noktaya gidebilir mi? Bunu bilmek şu andan mümkün değil ama çok daha böyle kaotik senaryoların olacağını ben düşünmüyorum” dedi.Bayraktar, Orta Doğu’da artan gerilim nedeniyle fiyatlarda bir miktar yukarı hareket ve oynaklık olabileceğini ancak bu durumun belirli bir süre sonra dengeye gelmesini umduklarını ifade etti.Arz güvenliğinin son derece önemli bir konu olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Arz güvenliği noktasında biz gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız. İran, Türkiye'ye bugün itibariyle vermesi gereken doğal gazın tedarikini yapıyor. Herhangi bir kesinti yok. Petrol ve petrol ürünlerinde ithalatımız zaten yok. Dolayısıyla bu noktada bir arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz” dedi.Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlamlaştırmak için alternatif çalışmaları da yürüttüklerine işaret eden Bayraktar, “Şu anda bu çalışmaları çok daha yoğun bir şekilde yapıyoruz. Yaz sezonundayız. Biz şu anda depolarımızı doldurmakla meşgulüz. Ama onun dışında gaz tüketiminin az olduğu bir zamandayız ve bu önemli. Kışa ülkemizi bu anlamda arz güvenliğini tesis edecek şekilde hazırlıyoruz” bilgisini paylaştıRusya’nın Türkiye için arz anlamında önemli bir ortak olduğunu belirten Bayraktar, gelecek dönemde de söz konusu işbirliğini devam ettirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/spiefe-144-ulkenin-temsilcileri-katildi-toplamda-80-milyar-dolar-degerinde-1060-sozlesme-imzalandi-1097217272.html

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alparslan bayraktar, rusya, ukrayna, st. petersburg ekonomi forumu (spief), enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, i̇ran, enerji, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri