https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/rubio-abd-muzakereleri-aksatmamak-icin-rusyaya-yaptirimlari-sikilastirmayi-uygun-bulmuyor-1097315385.html
Rubio: ABD, müzakereleri aksatmamak için Rusya'ya yaptırımları sıkılaştırmayı uygun bulmuyor
Rubio: ABD, müzakereleri aksatmamak için Rusya'ya yaptırımları sıkılaştırmayı uygun bulmuyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'un müzakere ‘penceresini’ açık tutmak için şu anda Moskova'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırma çağrılarını... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T12:40+0300
2025-06-25T12:40+0300
2025-06-25T12:40+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Zirvesi için bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde Politico gazetesine konuştu.Washington'un müzakere ‘penceresini’ açık tutmak için şu anda Moskova'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırma çağrılarını desteklemediğine dikkat çeken Rubio, “Burada herkesin istediğini yapıp, onları yeni yaptırımlarla ezseydik, muhtemelen onlarla ateşkes hakkında konuşma imkanını kaybederdik. Peki o halde onlarla kim konuşacak?” ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Rusya'ya yaptırım uygulanmasının otomatik olarak ABD'nin Moskova ile müzakere etme kabiliyetinde olmadığını kabul etmesi anlamına geleceğini ve yakın zamanda herhangi bir müzakere olmayacağını ifade etti.Moskova, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca ifade etmişti. Aynı zamanda, Rusya karşıtı önlemlerin başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olan Batılı ülkelerde birçok uzman ve siyasetçi yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımların tüm küresel ekonomiye büyük darbe indirdiğini kaydetmişti. Putin’e göre, Batı’nın amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/zelenskiyin-yeni-nato-zirvesi-macerasi-eli-bos-donecek-1097314334.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, rusya, yaptırım, washington, politico, moskova, vladimir putin, batı
abd, abd dışişleri bakanlığı, marco rubio, rusya, yaptırım, washington, politico, moskova, vladimir putin, batı
Rubio: ABD, müzakereleri aksatmamak için Rusya'ya yaptırımları sıkılaştırmayı uygun bulmuyor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'un müzakere ‘penceresini’ açık tutmak için şu anda Moskova'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırma çağrılarını desteklemediğinibelirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NATO Zirvesi için bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde Politico gazetesine konuştu.
Washington'un müzakere ‘penceresini’ açık tutmak için şu anda Moskova'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırma çağrılarını desteklemediğine dikkat çeken Rubio, “Burada herkesin istediğini yapıp, onları yeni yaptırımlarla ezseydik, muhtemelen onlarla ateşkes hakkında konuşma imkanını kaybederdik. Peki o halde onlarla kim konuşacak?” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Rusya'ya yaptırım uygulanmasının otomatik olarak ABD'nin Moskova ile müzakere etme kabiliyetinde olmadığını kabul etmesi anlamına geleceğini ve yakın zamanda herhangi bir müzakere olmayacağını ifade etti.
Moskova, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca ifade etmişti. Aynı zamanda, Rusya karşıtı önlemlerin başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olan Batılı ülkelerde birçok uzman ve siyasetçi yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımların tüm küresel ekonomiye büyük darbe indirdiğini kaydetmişti. Putin’e göre, Batı’nın amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.