https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/oyuncu-mehmet-akif-akdenizi-darp-eden-2-kisi-gozaltina-alindi-1097338401.html
Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'i darp eden 2 kişi gözaltına alındı
Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'i darp eden 2 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Trafikte çıkan kavgada dizi oyuncusu Mehmet Akif Akdeniz'in darp edilmesi olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Genç oyuncu kendisine saldıran 4 kişinin... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T23:38+0300
2025-06-25T23:38+0300
2025-06-25T23:42+0300
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Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde trafikte çıkan kavgada dizi oyuncusu 25 yaşındaki Mehmet Akif Akdeniz'i darp etme olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Otoyolun Ankara istikametinde seyreden dizi oyuncusu Akdeniz kendisini sıkıştıran hafriyat kamyonu sürücüsüyle tartışmaya başlamış ve tartışma kavgaya dönüşmüştü. Ardından genç oyuncu kamyondan inen 2 kişi tarafından yol kenarında darp edilmişti.Yaralanan Mehmet Akif Akdeniz Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Yapılan incelemeler sonunda polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.'Öldürene kadar döveceklerdi'Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Akdeniz, yaşadıklarını şöyle anlattı:Boynunda ve yüzünde travmatik belirtiler bulunan oyuncunun, sağlık kontrolleri devam ediyor.4 kişi yere yatırıp tekme tokat saldırdıOlayın detaylarını paylaşan Akdeniz, “TIR’dan 4 kişi indi, beni yere yatırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Boynuma, kafama, yüzüme, her yerime...” sözleriyle yaşadığı şiddeti anlattı. Saldırı sırasında başka sürücülerin araya girmesiyle kavga sonlandı.
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mehmet akif akdeniz, akdeniz, ankara, tir, kavga, darp
Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'i darp eden 2 kişi gözaltına alındı
23:38 25.06.2025 (güncellendi: 23:42 25.06.2025)
Trafikte çıkan kavgada dizi oyuncusu Mehmet Akif Akdeniz'in darp edilmesi olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Genç oyuncu kendisine saldıran 4 kişinin, araya girenler olmasa öldürene kadar kendisini döveceklerini söyledi.
Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde trafikte çıkan kavgada dizi oyuncusu 25 yaşındaki Mehmet Akif Akdeniz'i darp etme olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden dizi oyuncusu Akdeniz kendisini sıkıştıran hafriyat kamyonu sürücüsüyle tartışmaya başlamış ve tartışma kavgaya dönüşmüştü. Ardından genç oyuncu kamyondan inen 2 kişi tarafından yol kenarında darp edilmişti.
Yaralanan Mehmet Akif Akdeniz Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Yapılan incelemeler sonunda polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
'Öldürene kadar döveceklerdi'
Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Akdeniz, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Başka kamyoncular, TIR'cılar durup araya girmeseydi; büyük ihtimalle öldürene kadar döveceklerdi."
Boynunda ve yüzünde travmatik belirtiler bulunan oyuncunun, sağlık kontrolleri devam ediyor.
4 kişi yere yatırıp tekme tokat saldırdı
Olayın detaylarını paylaşan Akdeniz, “TIR’dan 4 kişi indi, beni yere yatırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Boynuma, kafama, yüzüme, her yerime...” sözleriyle yaşadığı şiddeti anlattı. Saldırı sırasında başka sürücülerin araya girmesiyle kavga sonlandı.