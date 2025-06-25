https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/oyuncu-mehmet-akif-akdenizi-darp-eden-2-kisi-gozaltina-alindi-1097338401.html

Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'i darp eden 2 kişi gözaltına alındı

Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'i darp eden 2 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Trafikte çıkan kavgada dizi oyuncusu Mehmet Akif Akdeniz'in darp edilmesi olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Genç oyuncu kendisine saldıran 4 kişinin... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T23:38+0300

2025-06-25T23:38+0300

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mehmet akif akdeniz

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Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde trafikte çıkan kavgada dizi oyuncusu 25 yaşındaki Mehmet Akif Akdeniz'i darp etme olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Otoyolun Ankara istikametinde seyreden dizi oyuncusu Akdeniz kendisini sıkıştıran hafriyat kamyonu sürücüsüyle tartışmaya başlamış ve tartışma kavgaya dönüşmüştü. Ardından genç oyuncu kamyondan inen 2 kişi tarafından yol kenarında darp edilmişti.Yaralanan Mehmet Akif Akdeniz Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Yapılan incelemeler sonunda polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.'Öldürene kadar döveceklerdi'Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Akdeniz, yaşadıklarını şöyle anlattı:Boynunda ve yüzünde travmatik belirtiler bulunan oyuncunun, sağlık kontrolleri devam ediyor.4 kişi yere yatırıp tekme tokat saldırdıOlayın detaylarını paylaşan Akdeniz, “TIR’dan 4 kişi indi, beni yere yatırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Boynuma, kafama, yüzüme, her yerime...” sözleriyle yaşadığı şiddeti anlattı. Saldırı sırasında başka sürücülerin araya girmesiyle kavga sonlandı.

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mehmet akif akdeniz, akdeniz, ankara, tir, kavga, darp