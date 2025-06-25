https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/altinova-belediye-baskani-yasemin-fazlaca-chpden-istifa-etti-1097335195.html
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'den istifa etti
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Görev süresi... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T20:21+0300
2025-06-25T20:21+0300
2025-06-25T20:21+0300
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yalova i̇l emniyet müdürlüğü
yalova i̇l emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
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Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini açıkladı.Fazlaca, bazı meclis üyelerinin halk iradesi yerine kişisel çıkarları öncelediğini belirtirken tüm engellemelere rağmen görevine devam ettiğini ifade etti. Fazlaca, istifasına rağmen Altınova’ya hizmet etme mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.“Şimdi yeniden birlikte ayağa kalkma zamanı” diyen Fazlaca, bugüne kadar yanında olan herkese teşekkür etti. Açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/chpli-belediyeye-sorusturma-4-kisi-gozaltina-alindi-1097296534.html
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altınova, yalova, yalova belediyesi, yalova i̇l emniyet müdürlüğü, yalova i̇l emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
altınova, yalova, yalova belediyesi, yalova i̇l emniyet müdürlüğü, yalova i̇l emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'den istifa etti
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Görev süresi boyunca halk için çalıştığını vurgulayan Fazlaca, bazı meclis üyelerinin halk iradesi yerine kişisel çıkarları öncelediğini belirtti.
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Fazlaca, bazı meclis üyelerinin halk iradesi yerine kişisel çıkarları öncelediğini belirtirken tüm engellemelere rağmen görevine devam ettiğini ifade etti. Fazlaca, istifasına rağmen Altınova’ya hizmet etme mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.
“Şimdi yeniden birlikte ayağa kalkma zamanı” diyen Fazlaca, bugüne kadar yanında olan herkese teşekkür etti. Açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.