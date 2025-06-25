https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/altinova-belediye-baskani-yasemin-fazlaca-chpden-istifa-etti-1097335195.html

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'den istifa etti

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'den istifa etti

Sputnik Türkiye

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Görev süresi... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T20:21+0300

2025-06-25T20:21+0300

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Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini açıkladı.Fazlaca, bazı meclis üyelerinin halk iradesi yerine kişisel çıkarları öncelediğini belirtirken tüm engellemelere rağmen görevine devam ettiğini ifade etti. Fazlaca, istifasına rağmen Altınova’ya hizmet etme mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.“Şimdi yeniden birlikte ayağa kalkma zamanı” diyen Fazlaca, bugüne kadar yanında olan herkese teşekkür etti. Açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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altınova, yalova, yalova belediyesi, yalova i̇l emniyet müdürlüğü, yalova i̇l emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)