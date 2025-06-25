https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/otobanda-dehset-oyuncu-mehmet-akif-akdenize-4-kisi-saldirdi-hastanelik-oldu-1097328996.html
Otobanda dehşet: Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'e 4 kişi saldırdı, hastanelik oldu
Otobanda dehşet: Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'e 4 kişi saldırdı, hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Kocaeli Gebze’de TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken hafriyat kamyonunun sıkıştırmasıyla başlayan gerilim, genç oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'in yol kenarında 4... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T17:07+0300
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Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana gelen olayda, genç oyuncu Mehmet Akif Akdeniz (25), seyir halindeyken bir hafriyat kamyonu tarafından sıkıştırıldı. Olay, tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kamyon şoförü ve araçtan inen 3 kişi tarafından Akdeniz’in yol kenarında darbedilmesiyle büyüdü.'Şikâyet edeceğim' dedi, dayak yediİddialara göre 41 ANR 084 plakalı hafriyat kamyonu, Mehmet Akif Akdeniz’in kullandığı otomobilin önüne ani manevrayla kırarak tehlikeli şekilde ilerledi. Şikayetçi olacağını söyleyen Akdeniz, “Sana ceza yazdıracağım, şikayet edeceğim” diyerek tepkisini gösterdi. Bunun üzerine kamyondan inen kişiler, oyuncuya saldırarak onu darbetti.'Öldürene kadar döveceklerdi'Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Akdeniz, yaşadıklarını şöyle anlattı:"Başka kamyoncular, TIR'cılar durup araya girmeseydi; büyük ihtimalle öldürene kadar döveceklerdi."Boynunda ve yüzünde travmatik belirtiler bulunan oyuncunun, sağlık kontrolleri devam ediyor.4 kişi yere yatırıp tekme tokat saldırdıOlayın detaylarını paylaşan Akdeniz, “TIR’dan 4 kişi indi, beni yere yatırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Boynuma, kafama, yüzüme, her yerime...” sözleriyle yaşadığı şiddeti anlattı. Saldırı sırasında başka sürücülerin araya girmesiyle kavga sonlandı.Şikayetçi oldu, polis devredePolis ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikali sonrası Akdeniz hastaneye kaldırıldı, saldırganlar ise gözaltına alındı. Akdeniz, sosyal medya hesabından olayı duyurduğu videoda, “Otobanda hız sınırı 120 olan yerde, uyardığım için beni 4 kişi dövdüler” ifadelerini kullandı.Akdeniz, hafriyat kamyonunun kontrolsüz şekilde hız yaptığını ve başka bir kazaya neden olabileceğini vurguladı:"Bu şekilde gitseydi, 100-200 metre ileride mutlaka birini ezecekti. Uyardım, sonuç bu."Kırık şüphesiyle tedavisi süren oyuncunun şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/minguzzi-ailesine-tehdit-davasinda-yeni-gelisme-tahliye-edildi-1097328276.html
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tem otoyolu, akdeniz, darp, mehmet akif akdeniz
tem otoyolu, akdeniz, darp, mehmet akif akdeniz
Otobanda dehşet: Oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'e 4 kişi saldırdı, hastanelik oldu
Kocaeli Gebze’de TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken hafriyat kamyonunun sıkıştırmasıyla başlayan gerilim, genç oyuncu Mehmet Akif Akdeniz'in yol kenarında 4 kişi tarafından darbedilmesiyle son buldu. "Beni öldürene kadar döveceklerdi" diyen Akdeniz, olaya dair şikâyette bulundu. Soruşturma sürüyor.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana gelen olayda, genç oyuncu Mehmet Akif Akdeniz (25), seyir halindeyken bir hafriyat kamyonu tarafından sıkıştırıldı. Olay, tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kamyon şoförü ve araçtan inen 3 kişi tarafından Akdeniz’in yol kenarında darbedilmesiyle büyüdü.
'Şikâyet edeceğim' dedi, dayak yedi
İddialara göre 41 ANR 084 plakalı hafriyat kamyonu, Mehmet Akif Akdeniz’in kullandığı otomobilin önüne ani manevrayla kırarak tehlikeli şekilde ilerledi. Şikayetçi olacağını söyleyen Akdeniz, “Sana ceza yazdıracağım, şikayet edeceğim” diyerek tepkisini gösterdi. Bunun üzerine kamyondan inen kişiler, oyuncuya saldırarak onu darbetti.
'Öldürene kadar döveceklerdi'
Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Akdeniz, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Başka kamyoncular, TIR'cılar durup araya girmeseydi; büyük ihtimalle öldürene kadar döveceklerdi."
Boynunda ve yüzünde travmatik belirtiler bulunan oyuncunun, sağlık kontrolleri devam ediyor.
4 kişi yere yatırıp tekme tokat saldırdı
Olayın detaylarını paylaşan Akdeniz, “TIR’dan 4 kişi indi, beni yere yatırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Boynuma, kafama, yüzüme, her yerime...” sözleriyle yaşadığı şiddeti anlattı. Saldırı sırasında başka sürücülerin araya girmesiyle kavga sonlandı.
Şikayetçi oldu, polis devrede
Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikali sonrası Akdeniz hastaneye kaldırıldı, saldırganlar ise gözaltına alındı. Akdeniz, sosyal medya hesabından olayı duyurduğu videoda, “Otobanda hız sınırı 120 olan yerde, uyardığım için beni 4 kişi dövdüler” ifadelerini kullandı.
Akdeniz, hafriyat kamyonunun kontrolsüz şekilde hız yaptığını ve başka bir kazaya neden olabileceğini vurguladı:
"Bu şekilde gitseydi, 100-200 metre ileride mutlaka birini ezecekti. Uyardım, sonuç bu."
Kırık şüphesiyle tedavisi süren oyuncunun şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.